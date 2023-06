BIST 100: Schon wieder im Rallyemodus

Die Kursstärke des türkischen Leitindex BIST 100 ist nach Ausbruch über einen seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend und mutmaßlich bullischer Flagge beeindruckend und brachte unmittelbare Kursgewinne an die Vorgängerhochs von 5.704 Punkten hervor. Doch allem Anschein nach bereiten Bullen den nächsten großen Sprung vor, der sich in neuerlichen Rekordständen präsentieren dürfte.

Nach der steilen Kursrallye in 2022 von 1.826 auf 5.704 Punkte ist der BIST 100 Index in einen breiten Abwärtstrend zu Beginn dieses Jahres eingetreten und konsolidierte auf das Unterstützungsniveau 4.311 Punkten talwärts. Ab Ende Mai schossen die Notierungen regelrecht hoch und begaben sich in den Bereich der Vorgängerhochs von 5.704 Punkten aufwärts.

Doch anscheinend machen Bullen an dieser Stelle keinen Halt und könnten bei einem erfolgreichen Ausbruch ein Folgekaufsignal etablieren, dieses könnte dann an 6.134 und darüber den Bereich von 6.449 Punkten heranreichen.

Entscheidend auf der Unterseite ist der Unterstützungsbereich von 4.970 Punkten, erst darunter werden Rückläufer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 4.593 Punkten erwartet, bei weiterem Konsolidierungsbedarf könnte noch einmal der markante Unterstützungsbereich um 4.400 Punkten angesteuert werden.