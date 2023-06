EQS-News: Cannovum Cannabis AG :Geplante Kapitalmaßnahmen mit Aktienzusammenlegung und Wechsel im Aufsichtsrat

EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Personalie

Cannovum Cannabis AG: Geplante Kapitalmaßnahmen mit Aktienzusammenlegung und Wechsel im Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21) hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 (wie vom Vorstand aufgestellt) gebilligt, der Jahresabschluss ist damit festgestellt. "Die Aufsichtsratsmitglieder Udo Schmickler, Niklas Kornder und Dr. Philipp Sewerin haben heute ihren Rücktritt erklärt. Die ordentliche Hauptversammlung am 18. August 2023 in Berlin wird daher neue Mitglieder in den Aufsichtsrat wählen. Dieser Hauptversammlung wird außerdem vorgeschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft im Verhältnis 5:1 herabzusetzen und die Aktien im Rahmen eines Reverse Splits entsprechend zusammenzulegen. Der auf jeden Aktionär entfallende prozentuale Anteil an der Gesellschaft ändert sich hierdurch nicht. Die Gesellschaft wird jedoch wieder in die Lage versetzt, neues Eigenkapital durch die Ausgabe von jungen Aktien über dem rechnerischen Nennwert aufzunehmen. Mit ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH bereitet sich die Cannovum Cannabis AG auf die anstehende Legalisierung von Cannabis für den Genussmarkt vor. Die Anbau-Allianz für Deutschland ist der Garant für Genuss-Canabis in Deutschland. Von der Cannovum Cannabis AG und dem Unternehmen Hortensien Spieker 2023 gegründet, entwickelt die Anbau-Allianz Produkte für Erzeuger, Clubbetreiber und letztlich Endkunden. Sie verknüpft Investoren mit Partnern, unterstützen Forschung und Entwicklung und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Behörden. Die Anbau-Allianz vereint Präsenz, Reichweite, Markenprofil, Kontakte zu Medien, Clubbetreibern und Endkunden, Beteiligungsmodelle und externe Experten mit ihren Mitgliedern unter einem Dach. Kontakt: Klaus Madzia, IR & PR, Cannovum Cannabis AG Telefon +49 30 3982 163 62, klaus.madzia@cannovum.com Über die Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum Cannabis AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet.

