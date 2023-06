MERCK KGaA - Die letzte Chance für die Aktie

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 149,750 € (XETRA)

Schon der Fehlausbruch über den Widerstand bei 196,70 EUR zeigte zu Jahresbeginn die Schwäche der Aktie von Merck, die in der Folge in einer erwartet steilen Verkaufswelle an das damalige Ausgangstief der Erholungsphase bei 156,80 EUR fiel.

Merck KGaA Chartanalyse (Monatschart)

Eine kurzfristige Erholungsphase wurde Anfang dieses Monats schlagartig beendet und die Aktie in einer dynamischen Verkaufswelle unter das Tief bei 156,80 EUR sowie das Tief aus dem Juni 2022 bei 153,10 EUR abverkauft. Damit erreicht der Wert jetzt die Hochs des Jahres 2021 bei 149,95 EUR, die gestern schon unterschritten wurden.

Verkaufssignal reißt tiefe Löcher

Selbst wenn es jetzt zu einer Erholung in Richtung 153,10 - 156,80 EUR käme, ist die Schwäche der Aktie derart eklatant, dass man in den kommenden Wochen mit weiteren Abgaben bis 143,00 und später 134,50 EUR rechnen sollte. Erst auf dem Niveau dieser zweifachen Unterstützung könnte eine deutliche Gegenbewegung starten. Allerdings liegt das Idealziel der Abwärtswelle seit Januar auf Höhe der Unterstützung bei 126,60 EUR. Hier sollte der Wert für Anleger wie Trader gleichermaßen langfristig interessant werden.

Zu einem übergeordneten Kaufsignal käme es dagegen erst bei einem Anstieg über den Kreuzwiderstand im Bereich von 165,00 EUR.

Merck KGaA Chartanalyse (Wochenchart)

