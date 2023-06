Amazon – Pause nach der starken Rally

In zwei Wochen ist es wieder soweit. Am 11. und 12. Juli bietet Amazon den Prime-Kunden exklusiv erneut jede Menge Schnäppchen an. In der Vergangenheit versprachen die Prime-Days nicht nur einen hohen Umsatz, sondern meist auch ein Wachstum der Prime-Kunden. Der Online-Riese ist gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet und verbesserte den Gewinn im ersten Quartal um rund 30 Prozent. Für das zweite Quartal peilt das Unternehmen einen Betriebsgewinn zwischen 2 und 5,5 Milliarden US-Dollar an. Ob das finale Ergebnis am oberen oder am unteren Ende der Range landet, dürfte maßgeblich vom Cloud-Geschäft abhängen. Unternehmensmeldungen zu Folge war das Wachstum im April noch schwach. Unterstützung verspricht sich Amazon-Chef Andy Jassy zudem von den eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen. Die Prime-Days könnten für Amazon einen guten Start ins dritte Quartal bescheren. Wie die schwächelnde Konjunktur und hohe Inflation auf die Kauflaune wirkt, wird sich jedoch noch zeigen. Die jüngste Aktienkursentwicklung spiegelt einen gewissen Optimismus bei den Anlegern wider. Große Wachstumshoffnung schürt dabei vor allem der Einsatz von KI in Bereichen wie Werbung, Cloud und Online-Handel. Angesichts der starken Marktposition und mittelfristigen Wachstumschancen ist ein großer Teil der Analysten zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Enttäuschende Zahlen oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktie jedoch unter Druck setzen.

Chart: Amazon Widerstandsmarken: 130,45/144,60/170,50 USD Unterstützungsmarken: 105,30/110,00/114,90/120,90/124,60 USD Die Aktie von Amazon ist im Aufwind. Seit dem Tief Ende 2022 verbesserte sich das Papier um über 50 Prozent. Dabei gelang Mitte Mai der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei USD 105,30 – bestehend aus mittelfristiger Abwärtstrendlinie, 200-Tage-Durchschnittslinie und Nackenlinie der umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation (S-K-S). Dieser Ausbruch gab weitere Kaufimpulse und trieb das Papier in den zurückliegenden sechs Wochen auf USD 130,45. In diesem Bereich bildet sich aktuell eine Widerstandsmarke aus. Gelingt der Anstieg über das Level eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Augusthoch von USD 144,60. Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen USD 120,90 und USD 124,60 eine Unterstützungszone. Rücksetzer in diesen Bereich werden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Wird diese Zone jedoch verletzt droht ein Stimmungswechsel und eine Konsolidierung bis USD 114,90 beziehungsweise USD 105,30 Amazon in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 26.11.2022–29.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Amazon in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.06.2018– 29.06.2023; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie (Express-) Aktienanleihen (Protect) könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei der Express Aktienanleihe Protect wird die Barriere bei 50 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des Referenzpreises oder darüber, wird das Produkt vorzeitig zurückgezahlt. Andernfalls erhalten Anleger nur den Zinssatz und die Laufzeit verlängert sich bis zum nächten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von Amazon am finalen Beobachtungstag oberhalb der Barriere, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung Amazon USD Express Aktienanleihe Protect HVB7Y1* 101,25** 13.07.2026 Barriere: 50%***; Zinssatz: 7,5 % p.a. Amazon Aktienanleihe HVB7ZC* 100,00** 11.07.2024 Basispreis: 80%***; Zinssatz: 7,0 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 13.07.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.06.2023; 14:45 Uhr;

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Amazon HC6J4H 2,32 104,421711 104,421711 5,06 Open End Amazon HC73JG 1,05 118,358005 118,358005 11,46 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.06.2023; 14:45 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Amazon HC77U0 2,32 154,115762 154,115762 -5,15 Open End Amazon HB9J47 1,10 140,715891 140,715891 -10,84 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.06.2023; 14:45 Uhr

