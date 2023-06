DAX: Index verharrt an Ort und Stelle

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute marginal fester in den Handelstag, blieb intraday allerdings in Deckung und steckt offenbar am 50-Tage-Durchschnitt fest. Dabei verfehlte das heimische Leitbarometer das Niveau von 16.000 Punkten nur knapp, offenbar warten Investoren erst noch weitere Impulse ab.

Diese dürften sich allerdings erst bei einem Kursstand von mindestens 16.145 Punkten zeigen, sodass der DAX anschließend die Möglichkeit erhält an die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkte anzuknüpfen. Ein weiteres Ziel darüber könnten die Rekordstände von 16.427 Punkten darstellen.

Auf der Unterseite wäre ein Rücksetzer unter 15.873 Punkte mit Abschlagsrisiken auf die Wochentiefs um 15.700 Punkten verbunden, ausgehend von der aktuellen Stelle könnte eine zweite Verkaufswelle darunter sogar auf 15.542 Punkte abwärts reichen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen lediglich noch aus den USA mit frischen Zahlen zu schwebenden Hausverkäufen aus Mai um 16:00 Uhr auf der Agenda, ab 16:30 Uhr geht es mit dem wöchentlich erscheinenden DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht weiter.