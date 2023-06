EQS-News: R. STAHL Hauptversammlung beschließt nahezu alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

R. STAHL Hauptversammlung beschließt nahezu alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit



29.06.2023 / 16:10 CET/CEST

R. STAHL Hauptversammlung beschließt nahezu alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit 30. ordentliche Hauptversammlung wieder als Präsenz-Veranstaltung

168 Aktionäre waren zur Abstimmung vor Ort anwesend

Präsenz lag bei 64,10 % nach 58,66 % auf der virtuellen HV im Vorjahr

Aufsichtsrat neu gewählt Waldenburg, 29. Juni 2023 – R. STAHL hat heute nach drei Jahren im virtuellen Format die 30. ordentliche Hauptversammlung als Präsenz-Veranstaltung in der Gemeinde- und Festhalle Nobelgusch in Pfedelbach durchgeführt. Mit 4,1 Mio.Stück lag der Anteil der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien am gesamten Grundkapital bei 64,10 % und damit leicht über der Präsenz des Vorjahrs (58,66 %). Inklusive der Briefwahlstimmen, waren 78,68 % des Grundkapitals vertreten (Vorjahr 79,82 % ). Vorstand und Aufsichtsrat sind mit deutlicher Mehrheit für das Geschäftsjahr 2022 entlastet worden. Die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wurde zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt. Ebenso billigten die anwesenden Aktionäre den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat. Auch die Satzungsänderungen, die den Vorstand ermächtigen, virtuelle Hauptversamm­lungen einzuberufen, wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat von R. STAHL ziehen aber grundsätzlich Präsenzhauptversammlungen dem virtuellen Format vor. Vorstand erläutert Strategie und gibt positiven Ausblick Nachdem der Vorstandsvorsitzende Dr. Mathias Hallmann auf ein erfolgreiches Geschäfts­jahr 2022 zurückblickte, erläuterte er den Aktionären die eingeschlagene Unternehmensstrategie. Hierbei ging Dr. Hallmann besonders auf die Themen Intern­ationa­lisierung und Digitalisierung ein. Zudem stellte er aussichtsreiche Wachstums­felder (LNG, Wasserstoff, Nuklear) und die Positionierung von R. STAHL in diesen Märkten genauer vor. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Vorstand, trotz der weiterhin angespannten Beschaffungsmärkte, zuversichtlich. Dr. Hallmann bestätigte die Prognosen für das Gesamt­jahr 2023. R. STAHL erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz zwischen 305 Mio. € und 320 Mio. € und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 30 Mio. € bis 36 Mio. €. „Die neue strategische Ausrichtung greift, unsere Absatzmärkte beleben sich und R. STAHL ist gut positioniert, um die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen. Deshalb erwarte ich, dass R. STAHL in den kommenden Jahren nachhaltig profitabel wachsen wird“, so der Vorstandsvorsitzende Dr. Hallmann. Hauptversammlung wählt ein neues Aufsichtsratsmitglied Die turnusmäßige Wahl der Aufsichtsratsmitglieder von der Anteilseignerseite brachte eine Veränderung. Nachdem Frau Heike Dannenbauer nach 15 Jahren im Gremium nicht mehr zur Wahl stand, wurde Dennis Stahl in den Aufsichtsrat gewählt. Alle anderen bisherigen Mitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt. Die im Anschluss an die Hauptversammlung konstituierende Sitzung wählte Peter Leischner erneut zum Vorsitzenden und Prof. Dr. Peter Hofmann als seinen Stellvertreter. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung sind in Kürze auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations einsehbar (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/). Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spek­trum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Be­dienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genuss­mittel­­branche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2022 erwirtschafteten 1.676 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 274 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unter­nehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauen­den Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsäch­lichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und ge­­schäft­lichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangeln­de Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistun­gen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisie­rung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Ver­pflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Les­bar­keit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlech­ter einbezogen.

Kontakt:R. STAHL AGJudith SchäubleDirector Investor Relations & Corporate CommunicationsAm Bahnhof 3074638 Waldenburg (Württ.)DeutschlandTel. +49 7942 943-1369investornews@r-stahl.com

