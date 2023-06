Lucid Group: Der große Wurf ist das nicht

Für die Elektrifizierung seiner Luxussportwagen setzt Aston Martin künftig auf die Batterietechnologie und Elektroantriebe des US-Elektroautobauers Lucid. Die beiden Unternehmen kündigten am Montag eine strategische Partnerschaft an, in deren Rahmen die Lucid Group mit einem Anteil von 3,7 Prozent neuer Aktionär bei Aston Martin wird. Aston Martin wird im Gegenzug rund 28,4 Millionen neue Stammaktien an die Lucid Group ausgeben. Darüber hinaus leistet Aston Martin Barzahlungen an Lucid von insgesamt rund 232 Mio. US-Dollar.

Zwar beflügelte diese Nachricht das Wertpapier von Lucid Group, angesichts eines frischen Rekordtiefstands von 5,46 US-Dollar im Freitagshandel sind nachhaltige Trendwendesignale allerdings noch abzuwarten. Gewiss dürfte es kurzfristig der Lucid-Aktie helfen, für konsistente Kaufsignale bedarf es jedoch noch größere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer.

Vorbörslich fester

Kurzzeitig könnte die Lucid-Aktie ihre Gewinne an 6,75 US-Dollar weiter ausbauen, einen kleinen Schritt in Richtung eines Bodens geht das Papier aber erst oberhalb von 6,91 US-Dollar und konnte im Zuge dessen an glatt 8,00 Euro zulegen. Aber erst oberhalb dieser Marke wird ein größerer Sprung in den Bereich des EMA 200 erwartet und dürfte einen potenziellen Boden klar unterstützen. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs würde die Lucid-Aktie dagegen drohen auf 5,02 und darunter sogar 4,47 US-Dollar weiter abzustürzen.