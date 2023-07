HUGO BOSS - In der Spitze wird es eng

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 71,380 € (XETRA)

Mit 69,46 EUR konnte die Aktie schon Anfang Mai eine wichtige, altbekannte Zielmarke erreichen und damit die bullischen Vorgaben des Ausbruchs über das 2021er-Hoch bei 59,98 EUR umsetzen. Nach einer kurzen Korrekturphase haben die Käufer Anfang Juni den nächsten Aufwärtsimpuls gestartet, der jetzt die Oberseite einer Keilformation auf Höhe des Kurszielgebiets bei 71,81 bis 72,65 EUR erreicht.

Ausbruch könnte Beschleunigung der Rally einleiten

Sollte diese Zone nach oben aufgehebelt werden, dürfte die Aktie direkt bis an das nächste mittelfristige Kursziel bei 75,41 EUR anspringen. Nachdem der Ausbruch aus der Keilformation eine erhebliche Beschleunigung des Anstiegs nach sich ziehen dürfte, kann man in diesem Fall mit einer Rallyausweitung bis 77,00 und später bereits bis an den Widerstand bei 80,63 EUR rechnen.

Dreht die Aktie dagegen schon vor den nahen Hürden um 72,00 EUR nach Süden ab, wäre zunächst eine Korrektur bis 69,90 und 68,74 EUR zu erwarten, ehe dort der nächste Ausbruchsversuch starten kann. Unterhalb des Zwischentiefs bei 67,94 EUR wäre dagegen mit weiteren Verlusten bis 63,38 EUR zu rechnen. Dort dürfte der Aufwärtstrend jedoch in eine neue Runde gehen.

Hugo Boss Chartanalyse (Tageschart)

