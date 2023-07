EQS-Adhoc: Steuler Fliesengruppe AG: Steuler Fliesengruppe AG hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenver-waltung gestellt

EQS-Ad-hoc: Steuler Fliesengruppe AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Steuler Fliesengruppe AG: Steuler Fliesengruppe AG hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenver-waltung gestellt



04.07.2023 / 10:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bremen, 04.07.2023 - Die Steuler Fliesengruppe AG (ISIN DE006770001), die NordCeram Produktion GmbH, die Steuler Fliesen Produktion GmbH und die Kerateam Produktion GmbH & Co. KG haben heute beim Amtsgericht Bremen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.



Kontakt:

Steuler Fliesengruppe AG

Alexander Lakos

Vorstand

Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen

Tel. 0421/6262-206









