Trading-Chance Delivery Hero: Langsam am Ende der Fahnenstange?

Die Delivery Hero-Aktie sah seit Mitte vergangenen Jahres immer mal wieder schnelle, weitreichende Rallye-Impulse, aber keiner führte zu einer tragfähigen Trendwende. Gerade erst kam es zur bislang letzten solcher Kaufwellen … und in dem derzeitigen Umfeld bietet so etwas eher Chancen für die Bären: Eine Trading-Chance Short.

Der Mahlzeiten-Lieferdienst bleibt optimistisch: 2023 soll die Marge endlich positiv sein. Allerdings bezieht sich das auf das EBITDA, d.h. den operativen Gewinn, vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Was den Nettogewinn angeht, sehen die Analysten vorerst noch keine schwarzen Zahlen … und trotzdem bleiben sie mehrheitlich sehr bullisch für die Aktie. Das Problem dabei: Die Anleger ziehen nicht mit.

Der Weg in die schwarzen Zahlen dürfte steinig bleiben

Was nicht unbedingt wundert. Denn während man seitens der Experten Kursziele zwischen 40 und bis zu 94 Euro sieht, fragen sich die Investoren zu Recht, woran man das bei einem Unternehmen, das noch rote Zahlen schreibt, festmachen will. Vor allem in einem Umfeld wie diesem, in dem in den meisten Regionen, in denen Delivery Hero weltweit agiert, Druck auf den Konsum herrscht, weil immer mehr Verbraucher den Gürtel enger schnallen müssen.

Zwar ist Delivery Hero trotz ihres massiven Abstiegs seit der Euphorie-Kaufwelle 2020 immer noch eine „Mode-Aktie“, in der viele kurzfristige Trader gerne und oft agieren. Aber solche Trader haben meist einen kurzfristigen Zeithorizont, da geht man schnell und massiv rein … aber auch entsprechend wieder raus aus der Aktie. Vor allem, wenn die Rahmenbedingungen wie derzeit unverändert gegen eine nachhaltige Wende bei Unternehmensgewinn und Aktienkurs sprechen und die Aktie zugleich heiß gelaufen ist.

Am oberen Ende einer „bear flag“ angestoßen

Und das wäre jetzt, nach einer Rallye von in der Spitze 30 Prozent in knapp zwei Wochen, der Fall. Wir sehen im Chart, dass Delivery Hero an das obere Ende eines Anfang April etablierten Aufwärtstrendkanals gelaufen ist, den man, da wir hier übergeordnet immer noch einen Abwärtstrend sehen, durchaus als „bear flag“ interpretieren kann. Zugleich ist die Markttechnik, hier im Chart unten mit eingeblendet der RSI-Indikator, in den Überhitzungsbereich gelaufen.

Quelle: marketmaker pp4

Als Argument für einen spekulativen Short-Trade ließe sich auch anführen, dass Delivery Hero im zweiten Quartal zu den größten Gewinnern im MDAX gehörte, so dass es gut möglich ist, dass die Performance-Optimierung von institutionellen Investoren (Window Dressing) für diese jüngste Rallye entscheidend mit verantwortlich ist. Aber mit dem Beginn eines neuen Quartals fiele dieses Zugpferd jetzt weg. Für risikofreudige Anleger böte sich damit aktuell eine interessante Gelegenheit, auf der Short-Seite aktiv zu werden.

Ein Trade für risikofreudige Anleger

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 56,699 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 48 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,86 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Delivery Hero lautet UL175A.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 43,95 Euro, 46,91 Euro, 57,82 Euro

Unterstützungen: 41,57 Euro, 38,51 Euro, 33,60 Euro, 30,61 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN UL175A ISIN DE000UL175A2 Basispreis 56,699 Euro K.O.-Schwelle 56,699 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 0,86 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.