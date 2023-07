ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für RTL auf 45 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group vor Zahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal dürfte für TV-Sendergruppen erneut ein schwieriges gewesen sein, bevor im zweiten Halbjahr das Wachstum dann dank niedriger Vergleichszahlen anziehen sollte, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. RTL dürfte 14 Prozent weniger Werbeumsatz gemacht haben. Für die Aktie seien kaum positive Kurstreiber in Sicht. Die unsichere Konjunkturlage bringe Risiken mit sich./tih/gl

