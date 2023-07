Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Andrea Wegmüller wird neuer Leiter Bewirtschaftung bei Zug Estates



06.07.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung

Zug, 6. Juli 2023 Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Zug Estates Holding AG haben Andrea Wegmüller (38) als Leiter Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung der Zug Estates AG gewählt. Er wird seine Tätigkeit am 1. August 2023 aufnehmen. Andrea Wegmüller war seit 2016 für die PRIVERA AG tätig, zunächst als Regionenleiter Bewirtschaftung Ost und seit Anfang 2022 in der Funktion als COO / Leiter Bewirtschaftung Schweiz. Davor arbeitete er während fünf Jahren in verschiedenen Funktionen für die Livit AG. Andrea Wegmüller ist diplomierter Immobilientreuhänder und verfügt über einen Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate Management der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Andrea Wegmüller übernimmt die Leitung Bewirtschaftung von Pascal Arnold, welcher sich nach neun Jahren erfolgreicher Tätigkeit bei Zug Estates entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Der Verwaltungsrat der Zug Estates Holding AG dankt Pascal Arnold für sein grosses und professionelles Engagement und wünscht ihm für seine Zukunft viel Erfolg. Downloads: Medienmitteilung (PDF)

Portraitfoto Andrea Wegmüller Wichtige Daten: 25.08.2023

06.09.2023

21.02.2024 Publikation Halbjahresbericht 2023 sowie Nachhaltigkeitsbericht

Nachhaltigkeitsforum

Publikation Geschäftsbericht 2023 Weitere Auskünfte: Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, ir@zugestates.ch Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich im Wesentlichen aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 31. Dezember 2022 CHF 1.83 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805 212). Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch

