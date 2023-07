EQS-News: Nordex SE: Nordex Group liefert 12 Turbinen für den Windpark Erftstadt-Friesheim in Deutschland

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex SE: Nordex Group liefert 12 Turbinen für den Windpark Erftstadt-Friesheim in Deutschland



06.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nordex Group liefert 12 Turbinen für den Windpark Erftstadt-Friesheim in Deutschland Solider Auftragseingang von rund 200 MW und positive Signale im deutschen Markt Hamburg, 6. Juli 2023. Der deutsche Entwickler REA hat die Nordex Group mit der Lieferung von 12 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 43 MW beauftragt. Installiert werden acht Anlagen der Baureihe N117/3600 sowie vier Anlagen des Typs N131/3600 mit einer Nennleistung von je 3,6 MW. Der Auftrag enthält einen Premium Service-Vertrag zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Der Windpark liegt im Gebiet der Stadt Erftstadt wenige Kilometer neben dem Drehfunkfeuer der Deutschen Flugsicherung auf dem Gelände des Fliegerhorsts Nörvenich. Auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hatte die Deutsche Flugsicherung GmbH im August 2022 gemeinsam mit dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) die Vorgaben zu erforderlichen Abständen von Windkraftanlagen zu flugsicherungstechnischen und meteorologischen Anlagen überprüft und eine Reduzierung der notwendigen Abstände beschlossen. Mit der Änderung soll weiteres Potential für Flächen für Windenergieanlagen in Deutschland geschaffen werden. „Wir freuen uns, dass dieses Projekt jetzt realisiert werden kann und sich zudem der Trend einer soliden Nachfrage in unserem Heimatmarkt fortsetzt“, erklärt Karsten Brüggemann, Vice President Central und Geschäftsführer der Nordex Germany GmbH. “Wie schon in den ersten Monaten des Jahres gehört Deutschland auch im zweiten Quartal mit Aufträgen von insgesamt rund 200 MW zu unseren stärksten Märkten.“ Trotz erneuter leichter Unterzeichnung der Ausschreibung im Mai zeigen auch die Ausschreibungsergebnisse der ersten Jahreshälfte für Wind an Land einen positiven Trend: Im Februar und Mai sind Zuschläge für fast 3 GW vergeben worden. „Rund 30 Prozent davon entfallen auf Nordex-Turbinen. Insbesondere mit unseren neuen Turbinenmodellen der Delta4000-Serie konnten wir unsere Kunden überzeugen“, freut sich Karsten Brüggemann über die aktuellen Ergebnisse. Am 01.08.2023 und 01.11.2023 finden weitere Ausschreibungen statt. Im gesamten Jahr 2022 wurden lediglich Zuschläge über 3.295 MW für Wind an Land erteilt.

Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen:

Nordex SE

Antje Eckert

Telefon: +49 (0) 174 6833 920

E-Mail: aeckert@nordex-online.com

Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

E-Mail: fzander@nordex-online.com

06.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com