EUR/NOK: Seit April in Seitwärtsrange

Seit nunmehr August letzten Jahres und einem Kursstand von 9,6070 NOK hält sich der Euro in einer äußerst steilen Rallye auf und brachte in einem ersten Schritt Zugewinne an 10,6816 NOK hervor, nach Ausbruch über eine obere Trendbegrenzung ging es ab Januar dieses Jahres steil auf ein Niveau von 12,0864 NOK weiter rauf. Trotz eines Aufwärtstrendbruchs Anfang Juni reichten die Abschläge kurzzeitig lediglich auf den Unterstützungsbereich aus März dieses Jahres um 11,4196 NOK talwärts. Signale gehen aus der bestehenden Schiebephase derzeit nicht hervor, zwei technisch mögliche Szenarien sind nun möglich geworden.

Diamant- vs. SKS-Formation

Eine Diamant- bzw. SKS-Formation am Ende eines Trends hat häufig einen Wechsel zur Folge. Konkrete Signale ergeben sich jedoch erst an den dazugehörigen Triggermarken. Sollte der Trend tatsächlich nach der monatelangen Rallye an dieser Stelle enden, wäre ein erster Hinweis auf einen Trendwechsel ein Bruch der Unterstützung von 11,4196 NOK. In diesem Fall müssten sich Investoren dann auf Abschläge auf 11,1463 NOK und somit den EMA 200 (Tag) einstellen. Ein weiterer Support liegt im Bereich von 10,8456 NOK für das Paar EUR/NOK vor. Eine Auflösung auf der Oberseite mit einem entsprechenden Sprung über 11,9006 NOK würde dagegen noch einmal die Rekordhochs von 12,0864 NOK in den Fokus rücken lassen.