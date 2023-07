SIEMENS HEALTHINEERS - Frisches Verkaufssignal belastet

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 49,720 € (XETRA)

Mit dem Erreichen der Kurszielzone um 58,00 EUR und dem Widerstand bei 57,84 EUR startete bei der Aktie von Siemens Healthineers eine große Korrektur der vorangegangenen Rallyphase. Wie erwartet sorgte der Bruch der Unterstützung bei 52,50 EUR wenig später für eine Fortsetzung des Abverkaufs und einen Einbruch auf 50,00 EUR.

Von dort konnte sich die Aktie in der vergangenen Woche kurz erholen. Für mehr als ein Pullback an die alte Unterstützung reichte es jedoch nicht und so brach der Wert ab Montag bereits wieder deutlich ein.

Chance auf Erholung noch ein Stück entfernt

Das nächste Ziel auf der Unterseite ist jetzt der Support bei 48,53 EUR, an dem die letzte Phase der Rally Mitte März begann. Sollte dort eine Erholung ausbleiben und sich der Abwärtstrend mit einem Bruch der Marke sogar noch beschleunigen, dürfte es zügig in Richtung 47,00 und 45,05 EUR abwärts gehen.

Solange die Widerstandszone von 52,10 bis 52,50 EUR nicht überwunden ist, kann nicht von einem Ende des laufenden Abwärtstrends ausgegangen werden.

Siemens Healthineers Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)