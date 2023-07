EQS-News: Hauptversammlung der Baader Bank wählt neuen Aufsichtsrat

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Personalie

Hauptversammlung der Baader Bank wählt neuen Aufsichtsrat



07.07.2023 / 07:31 CET/CEST

Im Rahmen der Hauptversammlung der Baader Bank Aktiengesellschaft am 6. Juli 2023 ist turnusmäßig die Wahl des Aufsichtsrats durchgeführt worden. Mit der Durchführung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der Baader Bank sind die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Helmut Schreyer, Herr Prof. Dr. Georg Heni und Herr Christoph B. Mast, von den Aktionären und Aktionärinnen für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat der Baader Bank entsendet. Daneben wurde Herr Dr. Louis Hagen von der Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Als neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied verfügt Dr. Hagen über eine weitreichende Branchenkenntnis und hohe Expertise. Er war von 2009 bis 2022 Mitglied des Vorstands der Münchener Hypothekenbank eG und seit 2010 als Sprecher des Vorstandes bzw. Vorstandsvorsitzender tätig. Bereits am 17. April 2023 haben die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Baader Bank Herrn Michael Frank und Herrn Timon Hauser nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat gewählt. Michael Frank ist Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt. Er ist seit 29 Jahren für die Baader Bank im Bereich Market Making Equities am Standort Stuttgart tätig. Timon Hauser ist seit 2014 bei der Baader Bank als Diplom-Kaufmann im Bereich Group Accounting der Baader Bank tätig. Die Amtszeit des neu formierten Aufsichtsrats beginnt mit Abschluss der gestrigen Hauptversammlung und endet gemäß der Satzung mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Unmittelbar im Anschluss an die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung hat die konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrats stattgefunden, in deren Rahmen erneut Herr Helmut Schreyer zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Prof. Dr. Heni zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt worden sind. Der Vorstand der Baader Bank begrüßt die neuen und die wiedergewählten Mitglieder des Aufsichtsrats und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zudem bedankt sich der Vorstand bei den ausscheidenden Arbeitnehmervertretern des Aufsichtsrats für ihren Einsatz und Engagement. Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 27.07.2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023

27.07.2023 Pressemitteilung zum Halbjahresergebnis 2023

22.09.2023 Baader Investment Conference 2023 (Small & Mid Cap Day) Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

07.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

