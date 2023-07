Thyssenkrupp Nucera bei Börsendebüt mit Kursgewinnen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera haben beim Börsendebüt des Wasserstoff-Anlagenbauers zugelegt.

Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 20,20 Euro festgestellt. Die Aktien waren zu 20 Euro ausgegeben worden, etwa in der Mitte der Zeichnungsspanne. 39 Prozent des Emissionsvolumens von 605 Millionen Euro gingen dabei an die beiden Ankerinvestoren, einen Fonds der französischen Bank BNP Paribas und den saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Diese Papiere stehen damit vorerst nicht für den Handel zur Verfügung. Im Streubesitz sind tatsächlich nur knapp 15 Prozent der Nucera-Aktien.

(Bericht von Alexander Hübner; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)