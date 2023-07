ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wertschöpfung in den Aktien der Leverkusener hänge vom Turnaround im Pharmabereich ab, und nicht einer Abspaltung des Agrargeschäfts, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Vosser senkt seine Schätzungen und befürchtet, dass die Jahresziele weiter gestutzt werden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 00:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 00:30 / BST