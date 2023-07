EQS-News: LION E-Mobility AG: LION Group erhält neues 10 Mio. EUR Darlehen von der Raiffeisen Bank International

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung

LION E-Mobility AG: LION Group erhält neues 10 Mio. EUR Darlehen von der Raiffeisen Bank International



10.07.2023

LION Group erhält neues 10 Mio. EUR Darlehen von der Raiffeisen Bank International

Baar (Schweiz), 10. Juli 2023 - LION E-Mobility AG, ein börsennotiertes Unternehmen für die Produktion von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, gibt bekannt, dass es ein Darlehen der Raiffeisen Bank International (RBI) mit Sitz in Wien in Höhe von 10 Mio. EUR erhalten hat, das im Rahmen des Growth-Basket-Programms der Bank gewährt wurde.

Mit diesem Kredit unterstützt die RBI die LION Group bei der Finanzierung ihrer Investitionen in den neuen Produktionsstandort in Hildburghausen (Südthüringen) und bei weiteren Schritten in diesem Jahr zur Betriebsmittelfinanzierung der operativen Einheiten im Zusammenhang mit dem Hochlauf der Produktion. Darüber hinaus wird das Darlehen den Aufbau von zusätzlichem Personal, insbesondere im Vertrieb, für die weitere Expansion des Geschäfts in Nordamerika und Europa unterstützen.

Der Finanzpartner der LION Group, die in Berlin ansässige Investmentplattform und Beratungsboutique „Tradition Meets Future“ (TMF), war maßgeblich an der Sicherung dieser aktuellen Finanzierung beteiligt.

„Wir freuen uns über die Unterstützung durch den Growth Basket der RBI. Nach unserer erfolgreichen Eröffnung unseres Produktionsstandortes in Thüringen ist dies dieses Darlehen eine weitere Ergänzung unserer Eigenkapitalfinanzierung. Die LION E-Mobility AG ist gut finanziert, um ihren Wachstumskurs zu beschleunigen", sagt Alessio Basteri, Verwaltungsratspräsident von LION E-Mobility.

„Wir sind immer auf der Suche nach Unternehmen, die ihr Geschäft auf wir auf ihrem Wachstumspfad begleiten können. Deshalb sind wir froh, die LION Group in das Basket-Portfolio der RBI aufzunehmen", sagt Konstantin Soustal, Industry Lead Technology des Global Corporate Banking der RBI.



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystem­technik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc., der LION Smart North America Inc. und der LION Smart Production GmbH.



www.lionemobility.com



Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG.



LION E-Mobility AG

Alessio Basteri

Vewaltungsratspräsident

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock

Phone: +49 (0) 1737025315

E-Mail: frank.schoenrock@lionemobility.com | ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

