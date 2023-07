Philipp Weinacht - Darum ist die Aktie von Diageo gerade interessant!

Diageo ist die #1 im Spirituosengeschäft

Diageo ist zweifellos ein Gigant in der Welt der Spirituosen. Mit einem breiten Portfolio von bekannten Marken hat das Unternehmen einen Marktanteil erreicht, den derzeit kein anderes Unternehmen in der Branche übertreffen kann. Von Johnnie Walker über Smirnoff bis hin zu Guinness - Diageo hat eine beeindruckende Bandbreite an renommierten Produkten, die bei Verbrauchern weltweit beliebt sind.

Der Markt wandelt sich

Diageo konzentriert sich mit ihrem Markenportfolio dabei auf den Premium-Bereich. Dies ist ein cleverer Schachzug, denn der Markt für alkoholische Getränke ist im Wandel: Während der Umsatz im Bier- und Weinsegment stagniert, bietet der Markt für Premium-Spirituosen ein erhebliches Wachstumspotenzial. Die Nachfrage nach hochwertigen Spirituosen steigt, da Verbraucher vermehrt Wert auf Qualität und besondere Geschmackserlebnisse legen. Mit seinen Premiummarken ist Diageo gut positioniert, um von diesem Markttrend zu profitieren.

Ein Blick auf die Kennzahlen

Der Markt für Spirituosen zählt zu den profitabelsten Märkten im gesamten Konsumgüteruniversum. Diageo weist derzeit eine beeindruckende operative Marge von 31,1% auf und überzeugt damit auch im Vergleich zur Konkurrenz.

Dennoch sind die Kennzahlen von Diageo nicht makellos. So weist das Unternehmen eine relativ hohe Verschuldung auf. Wird das langfristig zum Problem für den Marktführer?

Ist die Diageo Aktie zur derzeitigen Bewertung interessant?

Diageo hat sich erfolgreich als Branchenführer etabliert und ist aufgrund seines breiten Produktportfolios, seiner globalen Präsenz und seines Engagements für hochwertige Spirituosen eine durchaus interessante Aktie.

Doch ist sie auch zur derzeitigen Bewertung und dem genannten Risiko ein guter Deal? Die Antwort auf diese Fragen und viele weitere Informationen zur Diageo Aktie erhältst du in unserer aktuellen Podcast-Episode.

Den onvista Podcast findest du bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und Amazon Music.