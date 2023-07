Gold - Interessantes Sprungbrett

Seit dem Verlaufshoch von Anfang Mai im Bereich der historischen Rekordstände bei 2.070/2.072 USD durchläuft der Goldpreis eine korrektive Phase. Im Verlauf dieser Atempause hat das Edelmetall zuletzt einen wichtigen Haltebereich ausgelotet: Gemeint ist die Kumulationszone bei rund 1.900 USD. Auf diesem Niveau hat der Goldpreis in den letzten Jahren immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Gleichzeitig verläuft hier der Aufwärtstrend seit November 2022 (akt. bei 1.908 USD) bzw. das 38,2%-Fibonacci-Retracement des jüngsten Hausseimpulses (1.897 USD) dient als weitere Unterstützung (siehe Chart). Auf Wochenbasis bildete das Edelmetall hier zuletzt zwei „dojis“ mit markanten Lunten aus, wodurch die Relevanz der beschriebenen Bastion zusätzlich unterstrichen wird. Hoffnung in Sachen einer neuen Aufwärtsbewegung weckt der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 1.913 USD), zumal auch der Faktor Saisonalität „passt“. So sticht der Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September im generell konstruktiven 2. Halbjahr des US-Vorwahljahres nochmals positiv hervor. Als Absicherung bietet sich dagegen die o. g. Kumulationszone an.

Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

