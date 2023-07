dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.07.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: About You schafft überraschend operativen Gewinn - Aktie steigt kräftig

HAMBURG - Der Online-Modehändler About You hat im ersten Geschäftsquartal (per Ende Mai) überraschend operativ den Sprung in die schwarzen Zahlen geschafft. Trotz des gedämpften Konsumklimas in der Modebranche und anhaltend hoher Lagerbestände konnte der Konzern mit Sparmaßnahmen gegensteuern. Vor allem für Verwaltung und Marketing haben die Hamburger in den vergangenen Monaten weniger Geld ausgegeben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. About You hält an seiner Prognose fest, auch im Gesamtjahr ein positives Ergebnis zu erzielen. Anleger sind in Feierlaune.

IPO/'FT': Nvidia als Ankerinvestor beim Börsengang von Arm im Gespräch

LONDON/SANTA CLARA - Beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners Arm könnte einem Pressebericht zufolge der weltweit teuerste Halbleiterkonzern Nvidia eine größere Rolle spielen. Beide Unternehmen verhandeln darüber, Nvidia als Ankerinvestor für den geplanten Börsengang in New York an Bord zu holen, wie die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Uneins seien sich die Parteien noch über eine mögliche Bewertung. Die Unternehmen wollten sich auf Anfrage der "FT" dazu nicht äußern.

Bank of England attestiert britischen Großbanken im Stresstest Krisenfähigkeit

LONDON - Der Stresstest der britischen Notenbank ist für die Geldinstitute im Land gut ausgegangen. Keine der teilnehmenden Banken sei im Stresstest 2022/23 unter ihre jeweils nötigen Kernkapitalquoten gefallen und daher müsse auch kein Geldhaus seinen Kapitalpuffer erhöhen, hieß es am Mittwoch von der Bank of England in London. Die Aufseher unterstellten dabei ein Szenario aus höherer Inflation, weltweit steigenden Zinsen und tiefen, gleichzeitigen Rezessionen mit höherer Arbeitslosigkeit, welches den Angaben zufolge insgesamt schärfer war als die Finanzkrise 2007/08. Die Banken seien unter besseren Bedingungen in den Stresstest gestartet als beim vorangegangenen Test 2019, und die Auswirkungen des Krisenszenarios auf das Kernkapital seien geringer ausgefallen als damals.

VW-Tochter Porsche AG mit deutlichem Verkaufsplus im ersten Halbjahr

STUTTGART - Porsche hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Sport- und Geländewagen verkaufen können. Von Januar bis Juni wurden 167 354 Fahrzeuge ausgeliefert - rund 15 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie der Autobauer am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der Absatz legte demnach weltweit zu. "Nach den ersten sechs Monaten können wir mit unserem Auslieferungsergebnis zufrieden sein", sagte Vertriebschef Detlev von Platen laut Mitteilung.

Gericht ermöglicht Kauf von Spielefirma Activision Blizzard

WASHINGTON - Microsoft ist der Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard ein großes Stück näher gerückt. Ein Richter in San Francisco wies am Dienstag den Antrag der US-Regierung ab, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Microsoft denkt nun über neue Zugeständnisse an die britische Wettbewerbsaufsicht CMA nach. Ihr Widerstand ist die letzte Hürde für die rund 69 Milliarden Dollar teure Übernahme.

Brüssel billigt Übernahme von Cloud-Firma VMWare durch Broadcom

BRÜSSEL - Die EU-Kommission gibt grünes Licht für einen der bisher größten Tech-Deals - die 69 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Cloud-Spezialisten VMWare durch den Chipkonzern Broadcom . Die europäischen Wettbewerbshüter gaben sich mit der Zusicherung zufrieden, dass die Software von VMWare weiter mit Hardware von Broadcom-Konkurrenten funktionieren werde.

EMA überprüft Abnehm- und Diabetesmittel auf mögliche Risiken

AMSTERDAM - Der Sicherheitsausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat eine Überprüfung mehrerer Abnehm- und Diabetesmedikamente begonnen. Überprüft würden Daten über das Risiko von Selbstmordgedanken und Gedanken an Selbstverletzung unter anderem bei den Arzneimitteln "Ozempic" und "Wegovy" (Wirkstoff Semaglutid) sowie "Saxenda" (Wirkstoff Liraglutid), teilte die EMA in Amsterdam mit. Konkret geht es um sogenannte GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Die Überprüfung werde voraussichtlich im November abgeschlossen.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Auktion von Offshore-Windkraft-Flächen erzielt Milliardenerlös -Verbraucherzentralen warnen vor Einbau neuer Gasheizung -Amazon wehrt sich gegen Status besonders großer Plattform in der EU -VW steigt in den Stromhandel ein -Autos werden leiser - Stromer offiziell überraschend laut -Warnstreik bei ThyssenKrupp Schulte in Radebeul -ROUNDUP: Mehr Spielraum für Mieter - BGH spricht Grundsatzurteil -EU-Parlament stimmt für umstrittenes Naturschutzgesetz -Bürger können sich an Verfahren für Tesla-Ausbau beteiligen -Trotz Wetter und Manöver: Luftverkehr im Juni pünktlicher -Schufa will Verbraucher künftig bei Negativ-Einträgen benachrichtigen -Bundeskartellamt stellt Verfahren gegen Lieferando ein -Lauterbach will Informationen und Forschung zu Long Covid ausbauen -Stoltenberg: Waffenlieferungen an die Ukraine dringlichste Aufgabe -Ärger um Panzerwerkstatt: Leopard 2A6 werden nicht in Polen repariert -LNG-Gegner legen Gutachen vor - Anschlussleitung nicht tief genug -Online-Panel: ZDF will sich von 50 000 Leuten Meinung sagen lassen -Klassisches Radio nach wie vor meistgenutztes Audioangebot

