EQS-Adhoc: Delignit AG: Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von EUR 8 Mio. vollständig platziert

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Delignit AG: Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von EUR 8 Mio. vollständig platziert Blomberg, 12. Juli 2023. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, gibt bekannt, dass die am 20. Juni 2023 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Gewährung von Bezugsrechten vollständig platziert wurde und insgesamt 2.048.475 neue Aktien zum Bezugs- bzw. Platzierungspreis von EUR 3,90 ausgegeben wurden. Das Bruttoemissionsvolumen beträgt damit rund EUR 8 Mio. 474.686 Aktien (~23% der Transaktion) wurden bestehenden Aktionären mit Bezugsrechten zugeteilt und 1.573.789 Aktien (~77% der Transaktion) wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Über die Bestandsaktionäre hinaus ist die Transaktion durch eine hohe Nachfrage von qualitativ hochwertigen neuen Investoren gekennzeichnet und wurde in Summe überzeichnet. Durch die abgeschlossene Kapitalerhöhung konnte die Investorenbasis der Gesellschaft erfolgreich verbreitert und der Freefloat von ~ 25% auf nunmehr ~40% erhöht werden. Die neuen Aktien werden in den Handel im Freiverkehr (Segment Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Delignit Konzern verzeichnet eine hohe Nachfrage nach nachhaltigen Systemlösungen und erkennt darüber hinaus zusätzliche Marktchancen. Daher beabsichtigt der Vorstand die Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren zu verstärken. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Erweiterung und Automatisierung von Fertigungskapazitäten verwendet werden. Begleitet wurde die Transaktion durch Pareto Securities AS als Sole Manager und Bookrunner. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com



