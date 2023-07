EUR/NOK: Trendwende eingeleitet

In der letzten Besprechung zum Währungspaar EUR/NOK vom 07. Juli 2023: „EUR/NOK: Seit April in Seitwärtsrange“ wurde bereits auf zwei markante Trendwendemuster in Kombination hingewiesen - eine SKS- und Diamant-Formation. Beide Muster wurden in den letzten Stunden regelkonform aktiviert, wodurch nun eine gesunde Konsolidierung bei EUR/NOK folgen dürfte.

Dynamische Verluste

Der Bruch der Aktivierungsmarken für ein Short-Szenario bei dem Paar von 11,4822 NOK hat in erster Linie nun Abwärtspotenzial zunächst auf 11,2265 NOK und darunter auf den EMA 200 bei derzeit 11,1519 NOK freigesetzt. Entsprechend gut würde sich dieses Szenario nun für einen kurzzeitigen Short-Einstieg anbieten. Ein bullisches Szenario kann bei den überaus dynamischen Kursverlusten für EUR/NOK kaum abgeleitet werden, orientierungshalber dürfte ein solches erst über dem Niveau der rechten Schulter der SKS-Formation von mindestens 11,8819 NOK einsetzen.