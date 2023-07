WSJ - Disney prüft strategische Optionen für Indien-Geschäft

Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney prüft einem Zeitungsbericht zufolge mehrere Optionen für sein Indien-Geschäft Disney Star.

Im Gespräch seien ein Joint Ventures oder ein Verkauf, berichtet das "Wall Street Journal" am Dienstag. Die Gespräche mit mindestens einer Bank seien noch im Anfangsstadium und es sei unklar, welche Optionen Disney - wenn überhaupt - verfolgen werde. Der Gesamtumsatz von Star wird laut Bericht in dem im September 2023 endenden Geschäftsjahr voraussichtlich um etwa 20 Prozent auf etwas weniger als zwei Milliarden Dollar sinken, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Baschreibungen um 50 Prozent einbrechen. Disney reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage zur Stellungnahme.

Star India, das vergangenes Jahr in Disney Star umbenannt wurde, umfasst Dutzende von Fernsehkanälen und eine Beteiligung an einer Filmproduktionsfirma. Disney und seine direkten Konkurrenten Netflix und Amazon kämpfen wegen dem wirtschaftlichen Gegenwind mit sinkenden Werbeeinnahmen und Abo-Zahlen. Im Februar kündigte der US-Medienriese an, im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung 7000 Stellen zu streichen, um Kosten in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar einzusparen. Die Aktien des Unternehmens schlossen mit einem Plus von 1,6 Prozent.