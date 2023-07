GNW-Adhoc: Convera, weltweit führender Anbieter von Zahlungslösungen, wählt Temenos für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs in der Cloud

^GENF, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekannt

gegeben, dass Convera, der weltweit größte Anbieter von Zahlungslösungen für Firmenkunden außerhalb des Bankensektors, sich für den Temenos Payments Hub in der Temenos Cloud entschieden hat, um seine Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren. Der Umstieg auf Software-as-a-Service (SaaS) von Temenos wird Convera dabei helfen, die Effizienz bei der Abwicklung von Ein- und Auszahlungen zu steigern und massiv zu skalieren. Dadurch sollen das Zahlungsvolumen von Convera in den nächsten fünf Jahren verdoppelt und die Zahlungsschienen ausgebaut werden. SaaS von Temenos wird es Convera ermöglichen, auf dem hochdynamischen Zahlungsverkehrsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Convera wird seine Payment Engine modernisieren und ältere Systeme schrittweise durch die robuste, skalierbare Plattform von Temenos ersetzen, um seinen internationalen kommerziellen Zahlungsverkehr auf einer einzigen Plattform zu standardisieren. Da die Plattform von Temenos die intelligente Weiterleitung von Zahlungen über das globale Partnerbankennetz von Convera ermöglicht, können die Effizienz gesteigert und der Kundenservice verbessert werden. Convera wird auch die Funktionen des Data Hub von Temenos für das Datenmanagement in Echtzeit nutzen. Die Plattform für Composable Banking von Temenos kann problemlos in die bestehende Infrastruktur von integrierten Compliance-Systemen und Zahlungs- Gateways von Convera integriert werden, um eine stärkere Automatisierung zu erzielen und die Amortisierungszeit zu verkürzen. Die hochskalierbare Plattform von Temenos mit bewährter Lokalisierung und fortlaufenden Investitionen in die US- und weltweite Compliance wird Convera eine äußerst effiziente und standardisierte Zahlungsabwicklung ermöglichen. Die Cloud-native Plattform von Temenos wird Zahlungen in Echtzeit und Ausfallsicherheit ermöglichen. Sie verleiht Convera die erforderliche Flexibilität, um von neuen Marktinitiativen wie Echtzeitüberweisungen und ISO 20022 zu profitieren. Mit der Zahlungsplattform von Temenos wird Convera auch seine Straight-Through-Processing (STP)-Raten durch fortschrittliche Ausnahmebehandlung weiter verbessern. Convera - das früher zu Western Union gehörte - ist das größte bankenunabhängige Fintech-Unternehmen im globalen B2B-Zahlungsverkehr. Das Unternehmen erleichtert grenzüberschreitende Geldtransfers, indem es seinen Kunden ermöglicht, weltweit schnell und einfach Geld zu bewegen. Convera bietet Services vom Währungsumtausch bis hin zu Hedging-Lösungen und verfügt über Kapazitäten für mehr als 140 Währungen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Das Unternehmen betreut mehr als 30.000 Kunden, wobei das Spektrum von Kleinunternehmern und Finanzverwaltern in Unternehmen bis hin zu Bildungseinrichtungen, Finanzinstituten, Anwaltskanzleien und Nichtregierungsorganisationen reicht. Convera entschied sich im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens, an dem etablierte US-Anbieter und spezialisierte Zahlungsanbieter teilnahmen, für Temenos. Temenos bietet eine einzige Plattform für alle vertikalen Banken, Fintechs und damit verbundene Geschäftsbereiche, einschließlich Zahlungsverkehr und Core Banking, und profitiert so von höheren Investitionen in Forschung und Entwicklung. Patrick Gauthier, Chief Executive Officer, Convera, kommentierte: ?Die Zahlungsplattform von Temenos wird die Wachstumsstrategie und weitere Transformation von Convera in ein modernes, technologieorientiertes, weltweit tätiges Unternehmen im B2B-Zahlungsverkehr mit dem Fokus auf Innovation, Wertschöpfung und außergewöhnlichen Kundenservice voranbringen. Nach einer umfassenden Bewertung fiel die Wahl auf Temenos, da uns sowohl die herausragende Cloud-Technologie als auch das Vertrauen in das Team und die lokalen Betriebsabläufe überzeugten. Temenos ist die Plattform der Wahl, wenn es um sehr große Skalierung geht. Wir haben ein klares Ziel für die globale Expansion und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Temenos, das uns mit seiner globalen Expertise auf diesem Weg unterstützen wird." Philip Barnett, President Americas von Temenos, erklärte: ?Wir freuen uns sehr, dass wir von Convera, einem der größten Fintech-Unternehmen, ausgewählt wurden, um dessen Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren. Wir sehen enorme Wachstumschancen im Bereich des Zahlungsverkehrs und investieren weiterhin stark in unsere einzige Codebasis für Core Banking und Zahlungsverkehr, was unser Angebot zum attraktivsten auf dem Markt macht. Mit dem Temenos Payments Hub, der auf Temenos SaaS läuft, verfügt Convera über eine moderne Zahlungsplattform, die massiv skaliert werden und die Expansionspläne des Unternehmens unterstützen kann. Unsere SaaS-Lösung ermöglicht es Convera, weiterhin agil und innovativ zu sein und seinen Firmenkunden schnelle, zuverlässige und transparente Zahlungsdienste anzubieten. Temenos bietet ein bewährtes SaaS-Modell zusammen mit starken, vorkonfigurierten US-Funktionen, die für Finanzinstitute jeder Größe überzeugend sind, um zu Temenos zu wechseln." Temenos Payments ist auf Platz 1 der meistverkauften Zahlungssysteme in der IBS Sales League Table 2022. Über Convera Convera ein weltweit tätiges Unternehmen für B2B-Zahlungslösungen, das Unternehmen jeder Größenordnung Zahlungsdienstleistungen und Devisenprodukte bietet. Mit seiner Expertise im Devisenmanagement und weltweiten Geldtransfer bietet Convera Zugang zu über 140 Währungen und einem mehr als 200 Länder und Territorien umspannenden Finanznetz. Mit technologieorientierten Zahlungslösungen für mehr als 30.000 Kunden, die von Kleinunternehmern bis hin zu Finanzverwaltern in Unternehmen verschiedener Branchen reichen, verfolgt Convera das Ziel, Geldbewegungen so einfach zu gestalten, dass jedes Unternehmen auf der Welt zuversichtlich wachsen kann. Weitere Informationen finden Sie unter convera.com (http://www.convera.com/). Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °