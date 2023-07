CADENCE DESIGN SYSTEMS - Topformation vermieden, jetzt Rally?

Cadence Design Systems Inc. - WKN: 873567 - ISIN: US1273871087 - Kurs: 239,510 $ (Nasdaq)

Seit 04. November 2022 befindet sich die Aktie von Cadence Design Systems in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie von 138,76 USD in einem Trendkanal auf das aktuelle Allzeithoch bei 242,65 USD.

Um dieses Hoch herum deutete sich die Ausbildung einer Topformation in Form einer SKS an. Diese wurde aber nicht vollendet, denn die Aktie fiel zwar in die Nähe der Nackenlinie, drehte aber davor nach oben ab. Gestern kam es zum Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend und auch über die rechte Schulter der potenziellen Topformation.

Wo liegen mögliche Ziele?

Der gestrige Anstieg stellt aus charttechnischer Sicht ein neues Kaufsignal dar. Dieses Signal könnte die Aktie von Cadence Design Systems zu einer Rally gen 260 USD und 278,50 USD veranlassen.

Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis in den gebrochenen Abwärtstrend, also unter 235,22 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Allerdings wäre erst ein Fall unter den EMA 50 (Tagesbasis) ein größeres Verkaufssignal. Dann müsste mit Abgaben gen 194,97-192,70 USD gerechnet werden.

Fazit: Der gestrige Ausbruch könnte der Startschuss für eine weitere Rally sein.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Mittelfristige Ziele direkt in Griffweite

Cadence Design Systems Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)