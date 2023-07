Gold: 38,2 Prozent Fibo naht!

Nach dem erfolgreichen Test der Verlaufshochs aus 2020 Anfang Mai dieses Jahres und einem frischen Rekordhoch bei 2.081 US-Dollar drehte der Gold-Future wie erwartet zur Unterseite ab und schlug zunächst in eine gewöhnliche Konsolidierung ein. Diese reichte exakt bis auf das Niveau des 200-Tage-Durchschnitt um 1.895 US-Dollar abwärts, wo das Metall anschließend einen Boden ausbilden und zur Wochenmitte über eine erste markante Hürde von 1.937 US-Dollar zulegen konnte. Aktuell notiert Gold im Bereich eines Widerstandes um 1.949 US-Dollar und damit knapp unter der ersten Zielmarke resultierend aus den Fibonaccireihen. Genau diese Stelle wird allerdings für die zukünftige Entwicklung entscheidend sein, ein baldiger Richtungsentscheid wird nun erwartet.

BRICKS-Währung als Kurstreiber?

Kurzzeitig wird dem Gold-Future noch weiteres Aufwärtspotenzial zugetraut, maximal jedoch an das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 1.964 US-Dollar. Erst in diesem Bereich wird sich entscheiden, ob das Edelmetall weiter auf 2.009 US-Dollar und damit eine weitere wichtige Hürde aus dem Frühjahr hochzieht. Bei der vorliegenden Aufwärtsdynamik würde sich ein derartiges Szenario natürlich überdurchschnittlich lohnen. Auf der Unterseite müsste es schon zu einem Bruch von 1.932 US-Dollar kommen, damit Abwärtspotenzial an 1.910 und womöglich noch die Junitiefs von 1.893 US-Dollar freigesetzt wird.