Beyond Meat: Abwärtstrend klangheimlich geknackt

Der aktuelle Kursbereich knapp unter dem EMA 200, aber über dem EMA 50 gilt als neutral, erst nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 19,25 US-Dollar dürfte in der Beyond Meat-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial an 22,87 und schließlich in den Bereich von rund 24,00 US-Dollar verschaffen können. Geht es dagegen unter den immer 50, müssten noch einmal die Kursspitzen aus Mitte Juni bei 14,63 US-Dollar als Unterstützung herhalten. Ein Investment jeglicher Art bleibt aber weiterhin sehr risikoreich, wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hatte.

Fazit:

Sobald die aktuellen Monatshochs von 19,25 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden, könnte sich Abwärtspotenzial in der Beyond Meat-Aktie an die Februarhochs bei 22,87 US-Dollar und darüber an rund 24,00 US-Dollar entfalten. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN JL67HC anbieten. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 129 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,05 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch den EMA 50 (Tag) bei aktuell 16,00 US-Dollar nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,34 Euro ergeben. Risiken bleiben aber bei Beyond Meat wegen der ausgesprochen hohen Volatilität als deutlich erhöht zu bewerten.