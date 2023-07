DAX: Auf Rekordjagd

Die weltweite Konjunkturabkühlung und die schwächelnde Inlandsnachfrage hatten die Erholung der chinesischen Wirtschaft in den vergangenen Monaten ausgebremst. Auch hierzulande kann nicht unbedingt von einem Aufschwung gesprochen werden, der Deutsche Aktienindex DAX zeigt jedoch ein ganz anderes Bild und befindet sich auf Rekordjagd.

Besonders die abgelaufene Handelswoche präsentierte sich sehr robust und brachte Kursgewinne auf zeitweise 16.185 Punkte hervor. Zeitgleich konnte auch ein kurzzeitiger Abwärtstrend bestehend seit den Rekordständen aus Anfang Juni überwunden werden, womit der Weg für einen Test dieser nun frei geworden ist.

Kurzfristig erhöhte Volatilität sollte im Bereich von 16.290 Punkten erwartet werden, darüber wäre es für Bullen ein leichtes, den DAX auf 16.427 Punkte weiter hochzudrücken.

Gerät der Index dagegen stärker unter Druck und fällt unter den EMA 50 bei aktuell 15.948 Punkten auf Tagesbasis zurück, würde sich eine größere Eintrübung bemerkbar machen, Kursverluste auf 15.806 und darunter 15.629 Punkte müssten einkalkuliert werden.

Umkehrsignale für ein bärisches Szenario sind derzeit nicht zu vernehmen.

China wartet zu Beginn der neuen Woche mit frischen Wirtschaftsdaten auf, in der Nacht zum Montag wurden Zahlen zum BIP Q2, der Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote per Juni vorgelegt. Der Bundesbank-Monatsbericht steht zur Mittagsstunde auf der Agenda, um 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Empire State Manufacturing Index per Juli dazu.