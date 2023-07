DAX Wochenausblick: China-Daten enttäuschen – Berichtssaison voraus

Nach einer starken Vorwoche könnten Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn Gewinne einstecken. Durchwachsene Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte drücken auf das Gemüt. Gleichzeitig gilt der Blick der an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks.

Rückläufige US-Teuerungsdaten nähren Hoffnung auf behutsame Geldpolitik – Chinas Wirtschaft wächst weniger stark als erwartet

In der vergangenen Handelswoche waren es insbesondere rückläufige US-Inflationsdaten, welche die Hoffnung auf eine in Zukunft behutsame Geldpolitik am Leben hielten.

Anleger hoffen in diesem Zusammenhang weiter auf ein baldiges Ende im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).