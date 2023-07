Ethereum Kurs fällt wieder unter 2.000 Dollar – Anleger machen Kasse

Anleger am Krypto-Markt haben zu Wochenbeginn und damit nach den vergangenen Kursaufstiegen zunächst Kasse gemacht. Gewinnmitnahmen bleiben angesichts der jüngsten Kletterpartie nicht weiter verwunderlich. Ein Gerichtsurteil in den USA hatte die Kurse rund um Ether und Co zuletzt befeuert.

Auf Wochensicht kommt der Ethereum Kurs aber immer noch auf ein Plus von rund 3 Prozent bei 1.912 Dollar.

Nach Gerichtsurteil in den USA: Euphorie weicht einer nüchternen Betrachtungsweise

Nach dem jüngsten Gerichtsurteil in den USA hat sich die ganz große Euphorie zunächst wieder gelegt.

Das Unternehmen Ripple, welches hinter dem Token XRP steht, hatte in der vergangenen Woche einen Teilerfolg im Rechtsstreit gegen die Börsenaufsicht SEC erzielt. Ripple hatte Rückendeckung bei der Frage erhalten, ob XRP als Wertpapier einzustufen sei oder nicht.

Die Token seien gemäß der Richterin nur dann als Wertpapier einzustufen, wenn diese institutionellen Adressen angeboten werden, nicht aber einer breiten Öffentlichkeit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.