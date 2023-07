IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma und HCS Pharma geben eine Kooperationsvereinbarung zur Beschleunigung der präklinischen Tests für die Arzneimittelkandidaten von Vidac Pharma gegen solide Tumore bekannt.

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma und HCS Pharma geben eine Kooperationsvereinbarung zur Beschleunigung der präklinischen Tests für die Arzneimittelkandidaten von Vidac Pharma gegen solide Tumore bekannt.

Die schlechte Prognostizierbarkeit von Tiermodellen ist einer der zeit- und kostenintensivsten Aspekte in der präklinischen Entwicklung von Krebsmedikamenten vor der klinischen Phase. Vidac Pharma hat sich für die Verwendung der 3D-BIOMIMESYS-Humanzellkultur-Arrays von HCS in Lille entschieden, die eine höhere Prognostizierbarkeit aufweisen. Vidac Pharma möchte die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten gegen solide Tumore beschleunigen. Es handelt sich dabei um die ersten Arzneimittelkandidaten, die den Warburg-Effekt umkehren und die Mikroumgebung des Tumors in einen immunologisch günstigen Zustand versetzen.

In vorläufigen, von den beiden Unternehmen durchgeführten Tests stellte HCS fest, dass die Ergebnisse der In-vitro- und In-vivo-Tests von Vidac in auffallender Übereinstimmung mit den Ergebnissen der firmeneigenen Testreihen standen - ein außergewöhnliches Ergebnis im Vergleich zu den meisten anderen Screening-Ergebnissen für klassische chemotherapeutische Arzneimittel.

Dr. Nathalie Maubon, CEO von HCS Pharma, erklärte dazu: Wir waren überrascht von der außergewöhnlichen Übereinstimmung zwischen den In-vivo und In-vitro-Ergebnissen von Vidac Pharma und unseren BIOMIMESYS-Ergebnissen. In den meisten anderen Fällen fanden wir bis zu zwei logarithmische Unterschiede zwischen den veröffentlichten präklinischen In-vitro-Daten klassischer chemotherapeutischer Moleküle und ihrem tatsächlichen therapeutischen Fenster, das von unseren BIOMIMESYS-Tests genau wiedergegeben wird.

Das HCS 3D BIOMIMESYS-System ist eine einzigartige, bahnbrechende 3D-Zellkulturtechnologie, die das Verhalten eines festen Gerüsts und eines Hydrogels, das alle Aspekte menschlichen Gewebes nachbildet, miteinander verbindet. Mit dieser Technologie wird die hochgradig abstimmbare extrazelluläre Tumormatrix mit ihrer hohen Steifigkeit auch in In-vitro-3D-Zellmodellen wie In-vivo-Tumoren nachgebildet. Der Chairman und CEO von Vidac Pharma, Dr. Max Herzberg, sagte: Wir sind überzeugt, dass wir mit dem BIOMIMESYS-System viel schneller genaue Daten erhalten und damit schlecht prognostizierbare Ergebnisse vermeiden können, die an übermäßig leidenden Labortieren gewonnen werden. Wir werden mit HCS Pharma zusammenarbeiten, um geeignete Modelle zu entwickeln, mit denen wir die Umkehrung des Warburg-Effekts testen können, die Grundlage der geschützten Wirkungsweise unseres Medikaments.

Rehovot (Israel), London (UK) und Lille (Frankreich)

Über Vidac Pharma: Vidac Pharma Holding PLC London ist die Dachgesellschaft von Vidac Pharma Ltd. Rehovot. Das Unternehmen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung erstklassiger Arzneimittel widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe onkologischer und dermatologischer Krankheiten leiden.

Über HCS Pharma: HCS Pharma ist ein Biotechnologieunternehmen, das Produkte für menschliche 3D-Zellkulturen in einer dem menschlichen Körper ähnlichen Umgebung entwickelt und vertreibt. Seine Technologie ermöglicht wesentlich bessere Ergebnisse in der medizinischen Forschung und bei der Entwicklung neuer Therapien. Das Flaggschiffprodukt von HCS Pharma ist BIOMIMESYS® Hydroscaffold, das Kunden aus verschiedenen Branchen wie der pharmazeutischen, dermo-kosmetischen und Lebensmittelindustrie angeboten wird.

