NEW WORK - Wann endet die Arbeitsverweigerung der Käuferseite?

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 116,000 € (XETRA)

Man muss schon in den Monatschart zurückgehen, um bei der Aktie von New Work eine breitere Unterstützungszone ausfindig zu machen, an der es auch einmal zu einer deutlicheren Gegenbewegung kommen könnte. Der nach dem Allzeithoch bei 380,50 EUR begonnene massive Abverkauf könnte in Kürze eine solche Zone erreichen.

New Work Chartanalyse (Monatschart)

NEW WORK - Neue Verkaufswelle muss verhindert werden

Denn nach einer mehrwöchigen Erholung, die an der Hürde bei 183,80 EUR gestoppt wurde, fällt die Aktie aktuell wie ein Stein in Richtung des Tiefs aus dem September 2022 bei 113,60 EUR. Knapp darunter liegt ein breites Unterstützungscluster, das aus einem übergeordneten Projektionsziel bei 110,06 EUR, sowie der Unterstützung bei 107,00 und dem 76,4%-Retracement der gesamten Aufwärtstrendphase seit dem Jahr 2008 bei 106,33 EUR besteht.

Im Bereich von 107,00 EUR gäbe es damit ein weiteres Mal die Chance, eine spürbare Erholung einzuleiten. Etwas bullischer wäre allerdings derzeit erst ein Anstieg über das letzte Hoch bei 127,20 EUR.

Fällt die Aktie dagegen auch unter 106,33 EUR zurück, dürften weitere Abgaben bis 98,00 und den Kurszielbereich um 88,00 bis 90,00 EUR belasten. Selbst Verluste bis 72,00 EUR wären dann nicht mehr ausgeschlossen.

New Work Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)