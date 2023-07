Deutsche Börse: Down-Trend im Fokus

Seit Juni letzten Jahres schwankt die Aktie der Deutschen Börse zwischen 155,40 und in der Spitze 186,35 Euro seitwärts, seit dem frischen Rekordstand aus Ende April hat sich eine Abwärtsbewegung eingestellt und führte das Papier geradewegs auf 159,65 Euro talwärts. Die letzten Tage über war die Aktie jedoch stärker nachgefragt, was auf eine mögliche Bodenbildungsphase schließen lässt. Auch steuert der Wert zielstrebig seine obere Trendkanalbegrenzung an, was bei einem Ausbruch darüber ein untergeordnetes Kaufsignal auslösen könnte und damit wieder Long-Chancen bieten würde.

Kleiner Boden etabliert

Um auf Sicht der nächsten Tage und Wochen eine Long-Chance mit Zielen bei 171,00 und darüber 173,60 Euro im Wertpapier der Deutschen Börse zu erhalten, sollte mindestens ein Kurssprung über den EMA 200 (Tag) bei 167,65 Euro vollzogen werden. Eine überschießende Welle könnte sogar an 175,75 Euro heranreichen, ehe Bären wieder die Führung übernehmen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend könnte aber zuvor noch einmal Abwärtsrisiken an 163,25 Euro auslösen. Die untere Begrenzung der laufenden Seitwärtsspanne bei 155,40 Euro würde dagegen bei einem Schlusskurs unterhalb von 159,65 Euro angesteuert werden.