Original-Research: Heidelberg Pharma AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Heidelberg Pharma AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Heidelberg Pharma AG Unternehmen: Heidelberg Pharma AG ISIN: DE000A11QVV0 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.07.2023 Kursziel: 6,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Thomas Schiessle EQUI.TS GmbH (19.07.2023) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg Pharma AG: Unsicherheiten wg. MGTA-117-Stopp abgeschüttelt, Interesse an HDP-101 und a.o. Ertrag schieben klinische Phase I/IIa an - Aktie preiswert Aktuell verbessere sich die Visibilität beim Badischen Pharma-Entwickler Heidelberg Pharma spürbar. Die Researcher von EQUI.TS senken in ihrer vorgelegten Studie den Risikoaufschlag und der Zielkurs steigt wieder. Nach dem MGTA-117-Test-Stopp des Partners Magenta waren die Einschluss- und Prüfkriterien bei den eigenen Tests mit dem Leitprojekt HDP-101vorsorglich und zügig angepasst und von den Behörden freigegeben worden. Nach eigener Aussage des Heidelberg Pharma Managements liegen bis heute keine Hinweise vor, dass die aufgetretenen Nebenwirkungen mit dem Payload Amanitin im Zusammenhang stehen, fassen die Analysten zusammen. HDP-101 zeigte denn auch bisher Sicherheit und gute Verträglichkeit; ein Patient in der 3. Kohorte zeigt sogar "stable disease", d.h. das Fortschreiten der Erkrankung konnte gestoppt werden. Aktuell werden Patienten für die 4. Dosiseskalations-Kohorte rekrutiert; neue Studienzentren in Europa mit weniger austherapierten Patienten könnten diesen Prozess unterstützen. Es sei zu vermuten, dass das Interesse unter den Fachmedizinern steige, die durch den Vermarktungsstopp von Blenrep®, einem BCMA-ADC gegen Knochenkrebs von GSK, in den USA seit 11/22 werde verstärkt nach Alternativen gesucht. Die jetzt vorgelegte H1/23-KPIs sind weiterhin auf der Aufwandsseite (EUR 20,7 Mio.; H1/22 EUR 18,5 Mio.) wesentlich von F&E-Kosten (EUR 14,8 Mio.;

H1/22: EUR 11,8 Mio.) geprägt und bei den Erträgen (EUR 4,6 Mio.; H1/22: EUR 12,2

Mio.) von den Umsätzen aus den Kooperationen dominiert. Das negative EBIT weitete sich auf EUR -16,0 Mio. Der Cashflow war mit EUR -18,2 Mio. (Vj.: EUR -7,1 Mio.) negativ. Die Liquidität sank im Q2/23 von EUR 65,0 Mio. auf EUR 57,4 Mio. Der Cash-Reach bis "Mitte 2025" wurde bestätigt, ergänzen die Analysten und verweisen auf den kürzlich berichteten Verkauf der Minderheitsbeteiligung an Emergence Therapeutics, der im H2/23 ca. EUR 6,4 Mio. in die Kassen bringen soll, wovon der Großteil für die Rückführung eines durch dievini ausgereichten Gesellschafterdarlehens und Reduzierung der Finanzierungskosten verwendet werden soll. Die 23er Zielstellung bei Einnahmen (Umsatz + sonst. Erträge) laute EUR 7,0 - EUR 10,0 Mio.; (Vj.: EUR 19,9 Mio.) und wird wohl auf der Einnahmen- und auch auf der Ausgabenseite übertroffen werden. Auf dem EBIT-Niveau sollen sich diese Zahlungsströme in der Wirkung wieder neutralisieren und zu einem unveränderten Plan-EBIT (EUR -28,5 - EUR -36,5 Mio.) führen. Unterdessen werden die jüngeren Projekte - HDP-102 und HDP-103 - weiter vorangetrieben und dürften frühestens Ende 2024 Klinikreife erlangen. Partner Telix strebt die Zulassung des Diagnostikums TLX250-CDx für 2024 an und plant Indikationserweiterungen (FPI bei Ph 2-"STARBUST"-Studie). Der Partner RedHill Biopharma konzentriert sich auf RHB-107 und will jenseits von SARS-CoV-2 weitere virale Einsatzfelder testen. Die Aktienexperten raten die Aktie zu Kaufen. .......................................................................... .. Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27365.pdf

www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 M: +49 (0)179 91 83 55 www.equits.com Geschäftsführer: Thomas Schießle -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °