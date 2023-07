EQS-News: IMMOFINANZ AG: Vorstandsmandat von Radka Doehring verlängert

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

IMMOFINANZ AG: Vorstandsmandat von Radka Doehring verlängert



20.07.2023 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Presseinformation | Corporate News

Wien, 20. Juli 2023 IMMOFINANZ: Vorstandsmandat von Radka Doehring verlängert Die IMMOFINANZ verlängert das Vorstandsmandat von Radka Doehring auf die Dauer von fünf Jahren Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ hat das Vorstandsmandat von Radka Doehring mit Wirksamkeit ab 19. Juli 2023 vorzeitig auf die Dauer von insgesamt fünf Jahren, sohin bis 30. April 2027, verlängert. Der Vorstand setzt sich damit unverändert aus Radka Doehring und Pavel Měchura zusammen. Radka Doehring ist seit 1. Mai 2022 Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ. Dazu Miroslava Greštiaková, Aufsichtsratsvorsitzende der IMMOFINANZ: „Radka Doehring verkörpert eine dynamische Führungspersönlichkeit, die die IMMOFINANZ erfolgreich in einem sich ständig wandelnden Immobilienumfeld auf Kurs hält und konsequent die Unternehmensstrategie umsetzt. Die Verlängerung ihres Mandates soll sicherstellen, dass das Vorstandsteam für die kommenden Jahre optimal positioniert ist, um eine nachhaltige Geschäftsentwicklung zu gewährleisten.“ Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus eine Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 7,9 Mrd., das sich auf rund 550 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Simone Korbelius

Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

IMMOFINANZ

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com IMMOFINANZA-1100 Wien, Wienerbergstraße 9www.immofinanz.com

20.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com