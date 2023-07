"Never Give Up": Usain Bolt und Colin Jackson über Rekorde, die PUMA-Familie und die Zukunft

Das global tätige Sportartikelunternehmen PUMA kündigt ein Interview mit Usain Bolt, dem schnellsten Mann der Welt, und Colin Jackson, einer Ikone des Sprints und Hürdenlaufs, zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit zwischen PUMA und Bolt im Juli dieses Jahres an.

The dynamic conversation between Usain Bolt and Colin Jackson provides an engaging glimpse into the life of a sporting legend. (Photo: Business Wire)

Link zum vollständigen Video: HIER.

In einem Rückblick auf seinen bemerkenswerten Werdegang bringt Bolt seine tiefe Verbundenheit mit PUMA zum Ausdruck und erklärt: "Diese Marke war schon immer meine erste Wahl. Wir sind eine Familie geworden und leisten gemeinsam Unglaubliches. Ich bin stolz darauf, dazuzugehören." Im Rückblick auf seine Anfangszeit als aufstrebender Sportler erzählt Bolt, wie aufgeregt er war, als er sein erstes PUMA-Trikot erhielt, und beschreibt diesen Moment als einen Traum, der wahr wurde.

Als sich die Unterhaltung den Rekordleistungen von Bolt zuwendet, betont der Sprinter, dass er sich stets auf den Gewinn von Medaillen und nicht auf die Jagd nach Rekorden konzentriert hat. Seinen Erfolg führt er nicht nur auf seine außergewöhnlichen Leistungen zurück, sondern auch auf seine starke persönliche Ausstrahlung, die seine Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen hat.

Das dynamische Gespräch zwischen Usain Bolt und Colin Jackson gewährt fesselnde Einblicke in das Leben einer Sportlerlegende. Ihre Diskussion über Rekorde, Partnerschaft und den Nervenkitzel der Leichtathletik fesselt das Publikum und wirft ein Schlaglicht auf Bolts außergewöhnliche Leistungen und seine Leidenschaft für den Sport.

