EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands zum Ende des Jahres

EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands zum Ende des Jahres



21.07.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands zum Ende des Jahres Frankfurt am Main, 21. Juli 2023 – Der Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) und Frau Sandrine Massiani haben sich darauf verständigt, dass der Vorstandsvertrag von Frau Massiani zum 31.12.2023 endet. Frau Massiani ist derzeit im Vorstand der ProCredit General Partner AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding, zuständig für Human Resources und Fraud Prevention/Compliance/AML. Frau Massiani scheidet Ende 2023 in beiderseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat dankt Frau Massiani für ihre mehr als sechs Jahre Arbeit im Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin und in der Geschäftsführung der ProCredit Holding, sowie für insgesamt 16 Jahre im Dienste der ProCredit Gruppe. Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProCredit Holding, kommentiert: „Sandrine Massiani hat mit ihrer Kompetenz und ihrem Engagement in den vergangenen Jahren ganz wesentlich zum Auf- und Ausbau der Gruppe beigetragen. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich bereits jetzt Sandrine Massiani für ihre langjährige, erfolgreiche Leistung und ihren unermüdlichen Einsatz für die ProCredit Gruppe. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit bis zum Jahresende und wünsche ihr dann, für ihre künftigen Vorhaben, beruflich und persönlich, alles Gute.“ Es ist derzeit geplant, die Aufgaben von Frau Sandrine Massiani innerhalb des bestehenden Vorstandsteams zu verteilen.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

21.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com