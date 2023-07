KI-Aktien bleiben spannend: Hier kommen meine 2 Top-Favoriten 2023!

Das Thema künstliche Intelligenz oder kurz KI ist ja derzeit in aller Munde. Was auch absolut verständlich ist. Schließlich handelt es sich hierbei ja auch um einen der großen globalen Megatrends unserer Zeit.

Da möchte man natürlich als Investor auf jeden Fall mit dabei sein. Dafür muss man aber keineswegs auf kleine und vielleicht hochspekulative Werte setzen. Ganz im Gegenteil.

Meine beiden Top-Favoriten 2023 sind deshalb auch unter den etwas größeren der Technologiebranche zu finden.

Microsoft

Einige mögen Microsoft (WKN: 870747) eventuell für einen etwas trägen Softwarekonzern halten. Denn das gleichnamige Betriebssystem des Unternehmens ist nun einmal sein wahrscheinlich bekanntestes Produkt.

Aber Microsoft ist natürlich deutlich breiter aufgestellt. Ein wesentlicher Umsatzbringer ist hier sicherlich die Cloud-Sparte. Doch auch wenn es um KI geht, hat man selbstverständlich schon einiges an innovativen Lösungen anzubieten.

Beispielsweise mit dem Projekt Paidia. Einer KI für Videospiele. Oder nehmen wir die App mit dem Namen Lobe, die ein einfaches Training von KI-Modellen ermöglicht. Und auch Microsofts Cloud-Plattform Azure kann vom KI-Trend profitieren, da die Anwendungen dafür riesige Datenmengen benötigen.

Das Geschäftsjahr 2023 endete bei Microsoft bereits Ende Juni und am 25.07.2023 können wir uns über die Veröffentlichung der Jahresergebnisse freuen. Die Analysten von MarketScreener rechnen hier mit Umsatzerlösen von 211 Mrd. US-Dollar und der damit generierte Nettogewinn wird mit 71,2 Mrd. US-Dollar beziffert.

Dies zeigt uns die hohe Profitabilität des Tech-Giganten. Denn mit diesen Zahlen lässt sich immerhin eine Nettomarge von 33,7 % errechnen. Was ich für einen Konzern dieser Größe doch relativ beeindruckend finde.

Unterdessen sind die Investoren schon mal in Feierlaune und haben die Microsoft-Aktie mit einem Kurs von 365,95 US-Dollar am 18.07.2023 auf ein neues Allzeithoch gehievt. Womit sie ihre diesjährige Rally weiter fortsetzen konnte und damit 53 % höher notiert als noch Anfang Januar.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist dadurch allerdings auf den Wert von 38 angestiegen. Worüber ich mir aber keine Sorgen mache. Denn mit der Cloud-Sparte als Wachstumsmotor und dem Engagement in die künstliche Intelligenz ist Microsoft bzw. deren Aktie für mich ein klarer KI-Top-Favorit 2023.

Oracle

Ein weiterer Profiteur von KI ist meines Erachtens der US-Konzern Oracle (WKN: 870461). Die Technologiefirma aus Austin (Texas) hat sich hauptsächlich auf Unternehmenskunden spezialisiert. Wobei hier das hauseigene Datenbanksystem Oracle Database lange Zeit eine der wichtigsten Rollen spielte.

Doch auch Oracle ist inzwischen zu einem ernst zu nehmenden Anbieter von Cloud-Infrastruktur und den dazugehörigen Anwendungen geworden. Und auch im Bereich künstliche Intelligenz bietet der Technologiekonzern mittlerweile ein umfassendes Portfolio an. Welches mit modernsten KI-Innovationen und einer erstklassigen KI-Infrastruktur in die eigenen Cloud-Anwendungen integriert ist.

Angesichts der Bekanntgabe der Zahlen für das Gesamtjahr 2023, das bei Oracle schon am 31.05.2023 zu Ende ging, hat sich auch Oracle-Gründer Larry Ellison zu Wort gemeldet. Er wies insbesondere darauf hin, dass man, um Kunden beim Aufbau eigener Modelle zu unterstützen, eine Partnerschaft mit dem KI-Softwareunternehmen Cohere eingegangen sei.

Was die fundamentale Situation betrifft, so hat Oracle im letzten Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 50 Mrd. US-Dollar ein Nettoergebnis von 8,5 Mrd. US-Dollar erzielt. Die daraus resultierende Nettomarge von 17 % liegt damit allerdings etwas unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (24,1 %).

Sowohl die Umsatzerlöse als auch der Nettogewinn sollen laut MarketScreener auch bis zum Jahr 2026 weiter kontinuierlich ansteigen. Dort sollen die entsprechenden Summen dann bei 63,8 Mrd. bzw. 14,7 Mrd. US-Dollar liegen. Was dann auch die Nettomarge mit 23,0 % wieder ganz nah an ihren Durchschnittswert heranbringen würde.

Die Oracle-Aktie konnte in diesem Jahr bereits um 39 % zulegen und notiert aktuell in New York auf einem Kursniveau von 116,55 US-Dollar. Bewertet wird sie derzeit mit dem 37-fachen ihres 2023 erzielten Gewinns, was ich auch hier nicht als eine Überbewertung interpretiere.

Viel mehr könnte es die Haltung der Investoren widerspiegeln, die darauf vertrauen, dass Oracle in Sachen Cloud und vor allem auch beim Thema KI noch einige positive Überraschungen für sie bereithalten wird. Was die Aktie in meinen Augen zu einem weiteren Top-Favoriten für 2023 in Sachen künstlicher Intelligenz macht.

Der Artikel KI-Aktien bleiben spannend: Hier kommen meine 2 Top-Favoriten 2023! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

Aktienwelt360 2023