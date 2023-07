NEWMONT - Aktie sehr schwach! Hält dieser Support?

Newmont Corp. - WKN: 853823 - ISIN: US6516391066 - Kurs: 42,450 $ (NYSE)

Ein Quartalsbericht zum Vergessen, so könnte man die gestern vorgelegten Zahlen des Goldproduzenten Newmont kurz und knapp zusammenfassen.

Die Goldproduktion sank verglichen mit dem Vorjahresquartal von 1,50 auf 1,24 Mio. Unzen. Gegenüber dem ersten Quartal bedeutete das keine Veränderung. Analysten hatten indes auf eine Verbesserung in Richtung 1,36 Mio. Unzen gehofft. Der Grund für den Rückgang liegt vorrangig am Produktionsstopp der Penasquito Mine in Mexiko aufgrund eines dortigen Streiks der Arbeiter. Auch enttäuschten die Produktionszahlen der Negro Mine in Argentinien und der Akyem Mine in Ghana.

Der Nettogewinn stürzte förmlich ab von 387 Mio. oder 0,49 USD je Aktie auf 155 Mio. USD bzw. 0,19 USD je Aktie. Dennoch bestätigte das Management die Jahresprognose, wonach Newmont 5,7 bis 6,3 Mio. Unzen Gold produzieren wolle. Nach Vorlage der Quartalszahlen gab die Aktie gestern um 6 % nach.

Schwaches Chartbild

Wenngleich es zuletzt zu einer Erholung gekommen war, schaffte es die Aktie bislang nicht, den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch aufzuknacken. Im Fokus steht die Unterstützung um 40,33 USD, die bereits im Vorjahr Erholungen einleiten konnte. Bricht sie, könnte eine starke Verkaufswelle folgen. Auf der Oberseite deckelt neben dem Abwärtstrend der Bereich um 53 USD den Kurs. Darüber und zunehmend auch über dem Hoch bei 55,41 USD würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich verbessern.

Fazit: Die Newmont-Aktie steckt weiter in einer Korrektur fest. Anleger halten sich vorerst zurück, bis sich das mittelfristige Chartbild klarer gestaltet.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 11,92 11,97 13,29 Ergebnis je Aktie in USD 1,85 2,26 2,74 KGV 23 19 15 Dividende je Aktie in USD 2,05 1,67 1,62 Dividendenrendite 4,83% 3,93% 3,82% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Newmont-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)