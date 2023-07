Belimo mit anhaltendem Wachstum

Belimo erfreut sich weiterhin einer organischen Wachstumsdynamik. Im Berichtszeitraum wuchs der Nettoumsatz in den meisten der grössten Länder im hohen ein- bis zweistelligen Prozentbereich. Ein besonders starkes Ergebnis erzielte das Unternehmen in Amerika, wo es den im letzten Jahr gewonnenen Marktanteil halten und damit seine Position weiter stärken konnte. Der Gruppe gelang es, neue Kunden von ihren Vorteilen zu überzeugen – nicht nur in Bezug auf eine herausragende Produktverfügbarkeit, sondern auch aufgrund des erstklassigen Kundenservices.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in

CHF 1’000 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022 Netto-

umsatz %1) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto-

umsatz %1) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen EMEA 201’855 45% 4.1% 9.3% 193’940 47% -0.7% 4.3% Amerika 193’397 43% 11.6% 14.9% 173’238 42% 20.9% 17.1% Asien Pazifik 53’111 12% 7.9% 16.1% 49’243 12% 7.0% 4.4% Total 448’363 100% 7.7% 12.4% 416’421 100% 8.2% 9.1%

1) in % des gesamten Nettoumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe)

Die Business Line Regelventile verbuchte weiterhin zweistellige Wachstumsraten, insbesondere in Amerika, was auf zusätzliche Marktanteilsgewinne schliessen lässt. Gleichzeitig konnten sich Sensoren und Zähler weiter im Markt etablieren. Auch bei den Klappenantrieben konnte sich das Unternehmen trotz seiner bereits hohen Marktdurchdringung weiteres Wachstum sichern.

Nettoumsatz nach Business Lines

in

CHF 1’000 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022 Netto-

umsatz %1) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Netto-

umsatz %1) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen Klappen-

antriebe 212’809 47% -0.9% 3.8% 214’749 52% 4.4% 5.7% Regel-

ventile 217’289 48% 15.7% 20.5% 187’733 45% 10.9% 11.1% Sensoren und

Zähler 18’266 4% 31.0% 38.1% 13’939 3% 42.1% 43.3% Total 448’363 100% 7.7% 12.4% 416’421 100% 8.2% 9.1%

1) in % des gesamten Nettoumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe)

Die Materialkosten, die 2022 infolge von Engpässen in den Lieferketten, höheren Energiekosten und Inflation anstiegen, begannen sich in den letzten Monaten zu normalisieren. Aufgrund der langen Lieferkette des Unternehmens und der allmählichen Weitergabe der Inflation durch Lieferanten wirken Spätfolgen der letztjährigen Materialpreiserhöhungen jedoch 2023 noch nach. Daher nahm die Gruppe in der ersten Jahreshälfte Preisanpassungen vor. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 84.7 Millionen (1. Halbjahr 2022: CHF 76.7 Millionen), und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 18.9% (1. Halbjahr 2022: 18.4%). Belimo erzielte einen Reingewinn von CHF 65.0 Millionen (1. Halbjahr 2022: CHF 61.3 Millionen), während der Reingewinn je Aktie CHF 5.29 betrug (1. Halbjahr 2022: CHF 4.99). Die Gruppe generierte einen Free Cashflow von CHF 79.6 Millionen (1. Halbjahr 2022: CHF 81.7 Millionen). Darin enthalten ist eine Devestition von Festgeldern in der Höhe von CHF 25.0 Millionen (1. Halbjahr 2022: CHF 60.0 Millionen). Die Nettoliquidität lag Ende Juni 2023 bei CHF 48.0 Millionen und der Eigenfinanzierungsgrad bei 73.8%.

EMEA. In der Marktregion erzielte Belimo im ersten Halbjahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 201.9 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg um 9.3% in Lokalwährungen (4.1% in Schweizer Franken). Trotz Rezessionstendenzen in der Region EMEA macht Belimo am Markt für Zweckbauten bislang keine Schwäche aus. Das gilt auch für Deutschland, Italien, Frankreich und die Schweiz – die grössten Märkte der Marktregion, die im Berichtszeitraum ein- bis zweistellig wuchsen.

Amerika. In der Marktregion erzielte Belimo im ersten Halbjahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 193.4 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg um 14.9% in Lokalwährungen (11.6% in Schweizer Franken). Wie im Vorjahr wirkte sich die hohe Inflation noch immer negativ auf die Region aus; dennoch behauptet sich der Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) trotz einer schwächeren Gesamtkonjunktur weiterhin gut.

Asien Pazifik. Die Marktregion wies im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von CHF 53.1 Millionen aus. Dies entspricht einem Anstieg um 16.1% in Lokalwährungen (7.9% in Schweizer Franken). In China hat das Ergebnis des Unternehmens noch nicht das Wachstum von vor der COVID-19-Pandemie erreicht. Unterdessen boomt das HLK-Geschäft in Indien. Dies trug zusammen mit einem robusten Wachstum in anderen Ländern der Marktregion dazu bei, das verlangsamte Wachstum in China teilweise zu kompensieren.

Ausblick. Belimo ist hinsichtlich der weiteren Entwicklung aller drei Marktregionen zuversichtlich – auch im Hinblick auf das zweite Halbjahr 2023. Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung bestehender Gebäude hoch bleiben wird. Für das Gesamtjahr plant Belimo weiterhin mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen auf dem Niveau des Fünfjahresdurchschnitts. Dieser Ausblick berücksichtigt die Erwartung, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2023 im Vergleich zur zweiten Hälfte des letzten Jahres leicht verlangsamen wird. Das zweite Halbjahr 2022 fiel trotz des kürzeren Geschäftszeitraums infolge verkürzter Bautätigkeit im Dezember wesentlich besser aus als die ersten sechs Monate, da es Belimo im letzten Jahr gelang, die Engpässe in den Lieferketten gewinnbringend zu nutzen und in der zweiten Jahreshälfte zusätzliche Preiserhöhungen durchzusetzen. Das reduzierte Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2023 dürfte sich wie in den letzten Jahren auf die EBIT-Marge auswirken. Die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Entwicklung der Weltwirtschaft, Rezessionstendenzen und höhere Zinsen könnten sich negativ auf Investitionsentscheidungen am Markt für Zweckbauten niederschlagen. Sollte sich das Geschäft mit Neubauten infolge höherer Zinsen abschwächen, dürften Sanierungen zeitlich verzögert Auftrieb erhalten und Belimo weiteres Wachstumspotenzial bescheren. Als Marktführer für energieeffiziente HLK-Feldgeräte ist Belimo gut positioniert und verfügt über weiterhin attraktive Wachstumsaussichten.

Eckwerte der Belimo-Gruppe

in CHF 1’000 (sofern nicht anders angegeben) 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022 Veränderung in % Nettoumsatz 448’363 416’421 7.7 Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in % des Nettoumsatzes 84’744 18.9% 76’688 18.4% 10.5 Reingewinn in % des Nettoumsatzes 64’975 14.5% 61’264 14.7% 6.1 Reingewinn je Aktie (EPS)

in CHF 5.29 4.99 6.1 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit in % des Nettoumsatzes 72’748 16.2% 46’522 11.2% 56.4 Free Cashflow in % des Nettoumsatzes 79’619 17.8% 81’696 19.6% -2.5 Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Anlagen 18’693 25’184 -25.8 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente) per 30. Juni 2’222 2’024 9.8

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2022 einen Umsatz von CHF 847 Millionen aus und zählte mehr als 2’200 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

