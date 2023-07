CONSTELLATION ENERGY - Aktie kurz vor Ausbruch

Constellation Energy Corp - WKN: A3DCXB - ISIN: US21037T1097 - Kurs: 96,600 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Constellation Energy befindet sich seit dem Börsendebüt am 19.01.2022 und einem Tief bei 38,00 USD in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 01. Dezember 2022 auf ein Hoch bei 97,78 USD. Anschließend musste sie einen Rücksetzer auf 71,16 USD hinnehmen.

Seit 24. März legt der Aktienkurs wieder zu. Am Freitag kam es sogar zu einem neuen Allzeithoch bei 98,15 USD. Aber danach kam es zu Abgaben, der Wert überwand das bisherige Rekordhoch nur intraday. Ein klares Verkaufssignal ergibt sich aber durch diesen Abpraller bisher nicht.

Rally kann weitergehen, wenn…

Gelingt der Aktie von Constellation Energy ein stabiler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann wäre eine Fortsetzung der Rally möglich. Ein mögliches Ziel läge dann bei 125-127 USD. Solle der Wert allerdings unter 93,89 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal, das auf einen Test des Aufwärtstrends seit Januar 2022 bei aktuell 84,82 USD hindeuten würde.

Fazit: Die Aktie von Constellation Energy steht kurz vor einem Signal zur Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Gelingt das Signal, dann wären ca. 25 % Kursgewinn möglich.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)