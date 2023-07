Ethereum kämpft um 1.900 Dollar – Fed-Sitzung wirft Schatten voraus

In der neuen Handelswoche dürften Anleger insbesondere die Notenbanksitzung der US-Federal Reserve (Fed) im Auge behalten. Abzuwarten gilt, welche Rhetorik Fed-Chef Jerome Powell an den Tag legt. Unter der möglichen Aussicht auf sinkende Kapitalmarkzinsen jenseits des Atlantiks könnten zinslose Anlagen wie etwa Ether an Attraktivität hinzugewinnen.

Anleger warten auf geldpolitische Signale in den USA – Markt übt sich in Zurückhaltung

Im Vorfeld der Fed-Sitzung am kommenden Mittwoch (20:00 Uhr) dürften sich Anleger dies- und jenseits des Großen Teichs tendenziell in Zurückhaltung üben. Zu groß bleiben die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik. Ab 20:30 Uhr gilt es in diesem Kontext die anschließende Pressekonferenz nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

Eines der zentralen Fragen am Markt ist, ob die Fed sich in Zukunft im Kampf gegen die Inflation zu einer weniger restriktiven Geldpolitik hinreißen lässt. Die Anleger hoffen, dass auf der Sitzung am kommenden Mittwoch nach einer Erhöhung der Zinszyklus beendet wird.