FRESENIUS SE - Neues Kaufsignal in Sicht

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 28,470 € (XETRA)

Die Aktie von Fresenius SE befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 80,07 EUR dem Juni 2017 in einer massiven Abwärtsbewegung. Im Oktober 2022 markierte der Wert ein Tief bei 19,69 EUR. Damit notierte er minimal unter dem log. 38,2-%-Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief bei 2,12 EUR aus dem Oktober 2002 zum Allzeithoch.

Diesen kurzen Rückfall machte die Aktie schnell wieder wett. Die anschließende Erholung führte zu einem Hoch bei 29,71 EUR. Seitdem konsolidiert sie in einem symmetrischen Dreieck. In der letzten Woche sprang der Wert mit einer langen weißen Kerze an die Oberkante des Dreiecks. Diese verläuft in dieser Woche bei 28,50 EUR.

Weitere Rally, wenn …

Ein Ausbruch über 28,50 EUR wäre ein Fortsetzungssignal für die Erholung seit Oktober 2022. Die Aktie von Fresenius SE könnte dann in Richtung 35,80 EUR und damit an den EMA 200 (Wochenbasis) ansteigen.

Sollte die Aktie allerdings an der Oberkante scheitern, wäre kurzfristig mit einem Rücksetzer an die Unterkante bei aktuell 24,23 EUR zu rechnen. Ein Verkaufssignal in Richtung 20,01-19,69 EUR ergäbe sich erst mit einem Rückfall unter das Dreieck.

Fazit: Noch fehlt ein neues Kaufsignal in der Aktie von Fresenius SE. Viel fehlt dazu allerdings nicht mehr.

Zusätzlich lesenswert:

Alex‘ morgendlicher Marktüberblick

Fresenius SE-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)