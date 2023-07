Krones AG – Abprall an der 200-Tage-Linie verweist nach oben!

Das Verhalten einer Aktie rund um die 200-Tage-Linie gibt sehr oft gute Hinweise darauf, wohin die Reise im entsprechenden Wertpapier in Zukunft gehen soll. Bei der Krones AG spricht vieles dafür, dass die Aktie auf ein neues Allzeithoch steigen könnte.

Die Krones AG ist ein Spezialmaschinenbauer und hat sich in den vergangenen Jahren zum Weltmarktführer für Getränkeabfüll- und Abfüllanlagen entwickelt. Angeboten wird die Herstellung, Abfüllung sowie Verpackung in Getränkedosen, PET- und Glasflaschen. Zu dem Kundenkreis der Krones AG zählen neben Brauereien auch Unternehmen der Nahrungsmittel-, Kosmetik-, Pharma- und chemischen Industrie.

Viele Analysten blicken optimistisch auf diese Aktiengesellschaft, zumal die Geschäftsleitung selbst Mitte Juli die Wachstumsprognose für 2023 angehoben hat. Der Hersteller von Abfüllanlagen rechnet nunmehr mit 11 bis 13 Prozent höheren Einnahmen – zuvor waren es noch 8 bis 11 Prozent an prognostiziertem Zuwachs gewesen, wie ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Neutraubling, Oberpfalz mitteilte. Basis dafür sei die aktuelle Produktionsplanung für das zweite Halbjahr.

Verschiedene Analystenhäuser errechnen Kursziele von 130 bis 164 Euro. Es scheint somit nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Aktie das bisherige Allzeithoch bei 118,35 Euro vom 28. April 2023 überschreitet.

Unlängst ist die Aktie zum zweiten Mal an der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt. In der nachfolgenden Abbildung 1 wird der gleitende Durchschnitt als blaue Linie dargestellt. Die beiden Kursbewegungen, in deren Rahmen die Aktie von dem gleitenden Durchschnitt in Richtung Norden abprallte, sehen Sie jeweils mit einem grünen Pfeil markiert. Aktuell kämpft die Aktie mit der letzten wichtigen Widerstandszone, die zwischen 108,50 und 112,50 Euro verläuft. Wird diese überschritten, ist der Weg buchstäblich frei in Richtung neue historische Hochs.

Abbildung 1 –Krones AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 25.05.2017 bis 21.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Eine Position auf steigende Kurse könnte sich lohnen. Allerdings zeigt der Blick auf den kurzfristigen Chart (Abbildung 2), dass zum Positionsaufbau der flache, in grau eingefügte Abwärtstrend bei 112,20 Euro überschritten werden muss. Erst dann würde zusätzliches Kaufinteresse professioneller Marktteilnehmer die Aktie weiter in Richtung Norden antreiben.

Abbildung 2 – Krones AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.07.2022 bis 21.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Wie zu sehen ist, steht der Supertrend-Indikator momentan wieder im Kaufmodus und wird aktuell bei 106,04 Euro berechnet. Die 200-Tage-Linie befindet sich mit einem Stand von 105,61 Euro auf beinahe gleichem Kursniveau. Eine mögliche Investition sollte daher mit einem Stopp unter diesen beiden Kursmarken im Bereich um 104,50 Euro abgesichert werden.

Das nachfolgend vorgestellte Faktor-Short-Zertifikat bietet Ihnen das Potenzial, maximal von einer dauerhaft nach oben gerichteten Bewegung der Krones AG zu profitieren.

Faktor-Bull-Optionsschein auf die Krones AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor Krones AG HC4BY4 3,32 99,60417 107,353374 10 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.07.2023; 11:30 Uhr Faktor-Bear-Optionsschein auf die Krones AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Krones AG HC4BY3 2,28 121,657626 113,920201 -10 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.07.2023; 11:30 Uhr Weitere Produkte auf Infineon finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Krones AG – Abprall an der 200-Tage-Linie verweist nach oben! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).