Nvidia oder doch lieber AMD? Welche Aktie ist die bessere Wahl?

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) ist im letzten halben Jahr regelrecht durch die Decke gegangen. Um mehr als 140 % ist der Kurs in dem Zeitraum in die Höhe geschossen und hat mit 444 US-Dollar sogar seinen bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2021 hinter sich gelassen (Stand 21.07.2023, relevant für alle Kurse).

Hauptgrund dafür ist die Erwartung stark steigender Umsätze und Gewinne in den nächsten Quartalen und Jahren. Denn insbesondere der große Erfolg von ChatGPT des Startups OpenAI hat die Phantasie der Anleger angefacht und für eine Art Goldrausch gesorgt. Die Aktien vieler Unternehmen, die in irgendeiner Form mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sind in der Folge gestiegen.

Unter den Chipherstellern hat insbesondere die Nvidia-Aktie profitiert. Nvidia wird dank seiner starken Marktposition im Markt für Grafikchips, die für das Training der neuronalen Netze verwendet werden, als größter Profiteur gesehen. Aber auch die Konkurrenz könnte durchaus einen Blick wert sein. Insbesondere die Aktie des Konkurrenten AMD (WKN: 863186) wirkt interessant.

AMD startet die Aufholjagd

Denn im Vergleich zur Nvidia-Aktie hat die AMD-Aktie nur sehr wenig von der Euphorie profitiert. In den letzten sechs Monaten ist der Aktienkurs um etwa 44 % gestiegen. Das ist zwar auch eine sehr ordentliche Performance, aber kann natürlich nicht annähernd mit Nvidia mithalten.

Auch von den reinen Zahlen her kann AMD aktuell nicht mit Nvidia mithalten. Im ersten Quartal haben beide Konzerne verhältnismäßig schwache Zahlen abgeliefert, aber AMD war einfach noch schwächer. Der Umsatz ist beispielsweise gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 % gefallen und unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 139 Mio. Euro. Nvidia dagegen konnte den Umsatz steigern und einen Milliardengewinn erzielen.

Der wichtige Punkt ist aber, dass AMD eigentlich beste Voraussetzungen mitbringt, ebenfalls eine wichtige Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz zu spielen. Denn im wesentlichen werden dafür Grafikkarten benötigt. Hier ist AMD neben Nvidia schon heute einer der großen Anbieter. In den nächsten Quartalen will AMD Boden gutmachen und von der starken Nachfrage profitieren. Das könnte das Wachstum des Unternehmens anfachen und die Gewinne sprudeln lassen.

Ist Nvidia wirklich 1.000.000.000.000 US-Dollar wert?

Zwar ist das Unternehmen aktuell mit mehr als 170 Mrd. US-Dollar bewertet und damit angesichts der schwachen Zahlen sicher kein Schnäppchen. Aber sollte die Aufholjagd gelingen, könnte sich die Bewertung schon bald relativieren. In dem Fall wäre die Aktie also ein Kandidat für steigende Kurse. Nvidia zeigt die Richtung, in die es gehen könnte. Das Unternehmen hat als erster Chiphersteller eine Bewertung von mehr als einer Billion US-Dollar erreicht.

Und genau das zeigt auch die extrem hohen Erwartungen an Nvidia. Unter den wenigen Unternehmen, die mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden, sind fast alle deutlich profitabler und im Verhältnis zum Gewinn niedriger bewertet. Im letzten Jahr lag das Nettoergebnis bei nur 4,4 Mrd. US-Dollar. Und selbst im Rekordjahr 2022 lag das Ergebnis mit 9,8 Mrd. US-Dollar weit unter den Werten der meisten anderen Kandidaten. Selbst im Verhältnis zum bisherigen Rekordgewinn zahlt man aktuell noch das 100-Fache des Ergebnisses für die Aktie.

Um diese Bewertung zu rechtfertigen, müsste Nvidia das Nettoergebnis in den kommenden Jahren vervielfachen. Für weitere Kursanstiege müsste der Gewinn sogar noch deutlicher steigen. Zwar ist es natürlich nicht unmöglich, dass Nvidia es schafft den extrem hohen Erwartungen gerecht zu werden. Aber für mich sieht die AMD-Aktie unter den Chip-Werten interessanter aus.

Der Artikel Nvidia oder doch lieber AMD? Welche Aktie ist die bessere Wahl? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von AMD und Nvidia.

Aktienwelt360 2023