ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adidas auf 'Overweight' - Ziel 195 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum zweiten Quartal und höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Rechne man den Rückenwind von Yeezy heraus, decke sich der währungsbereinigte Umsatz in etwa mit ihrer Annahme, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) habe von einer deutlich über ihrer Schätzung liegenden Bruttomarge profitiert. Unter dem Strich wertete sie das Zahlenwerk und den Ausblick als positiv, vor allem wegen der Profitabilität./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 22:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------