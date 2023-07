Dr. Gerd Kommer - ist sein neuer ETF besser als der MSCI World?

Lau Statista wurden im Jahr 2022 weltweit insgesamt über 9.500 ETFs verwaltet. Nun kommt zu dieser hohen Anzahl ein weiterer ETF hinzu: Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF. Diesen beschreibt Dr. Gerd Kommer auf seiner Website als „Die 1-ETF-Lösung für den risiko­behafteten Teil des Weltportfolios“. Doch was unterscheidet seinen neuen ETF beispielsweise von einem herkömmlichen MSCI World ETF und ist er besser als dieser?

Factor Investing für eine bessere Rendite

Weiter wird der ETF wie folgt beschrieben: „Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF ist einzigartig: Ein All-Cap- und All-World-ETF, der bei der Länder­gewichtung sowohl Markt­kapitalisierung als auch Wirtschafts­­leistung („BIP“) berück­sichtigt, dabei Faktor­prämien (Factor Investing) übergewichtet und mit über 2.000 Einzelaktien Ultra­diversifikation bietet.“

Unter anderem werden also verschiedene Faktorprämien im Vergleich zu einem marktneutralen Aktienindex berücksichtigt. Diese Faktorprämien sind Size, Value, Quality, Investment und Momentum. Was diese einzelnen Faktoren bedeuten und wie diese dazu beitragen sollen, eine bessere Performance zu erzielen, erklärt Gerd Kommer im Podcast.

Ultradiversifikation

Darüber, dass Diversifikation ein wichtiges Konzept beim Investieren ist, sind sich wohl die allermeisten Anleger einig. Bei Gerd Kommer’s ETF ist dabei sogar von „Ultradiversifikation“ die Rede. Der ETF wählt aus rund 5.000 Einzeltiteln im Index per optimiertem Sampling über 2.000 Einzeltitel aus, wovon jedes Unternehmen ein Maximalgewicht von 1% hat.

Teurer als andere ETFs

Neben den Faktorprämien und der Ultradiversifikation bietet der ETF darüber hinaus noch einige weitere Neuerungen und Besonderheiten. Dafür ist der ETF mit 0,5% TER aber auch teurer als viele andere vergleichbare ETFs.

Wie Gerd Kommer über diesen Fakt denkt, wem er den ETF (nicht) empfehlen würde und warum der ETF aus seiner Sicht besser als der MSCI World ist, erfährst du in der aktuellen onvista podcast Episode.

Wichtiger Hinweis: Wir legen eine kleine Podcast-Sommerpause ein. Wir melden uns dann am 01.09. mit einer neuen Episode zurück.

