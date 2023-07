Lindt setzt erstmals mehr als zwei Milliarden Franken im ersten Halbjahr um

KILCHBERG (dpa-AFX) - Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat erstmals in einer ersten Jahreshälfte mehr als zwei Milliarden Schweizer Franken umgesetzt. Der Konzernerlös sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund fünf Prozent auf 2,09 Milliarden Franken (2,17 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Kilchberg mit. Organisch - also ohne Währungsschwankungen sowie Effekte aus Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen - sei es ein Plus von rund zehn Prozent gewesen. Der Schokoladenproduzent erklärte die Entwicklung auch mit Preiserhöhungen. Weil Rohstoffe und Energie nach wie vor teuer waren, sei ein Teil der Extra-Kosten an die Handelspartner weitergegeben worden, hieß es.

Im operativen Geschäft verdiente Lindt & Sprüngli deutlich mehr als noch im Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp 38 Prozent auf 255 Millionen Franken. Der Konzern profitierte nicht zuletzt von seiner Ausrichtung auf Premium-Schokolade. Konsumenten hätten stärker als im Vorjahr zu hochwertigen Produkten mit entsprechend höherer Wertschöpfung gegriffen, hieß es weiter. Unter dem Strich erwirtschaftete Lindt einen Gewinn von 204,5 Millionen Franken nach 138 Millionen im Vergleichszeitraum.

Für das Gesamtjahr gibt sich das Unternehmen nun zuversichtlicher. Organisch soll der Umsatz nun um 7 bis 9 Prozent steigen. Zuvor hatte das Management noch mit einem Plus von 6 bis 8 Prozent gerechnet. Auch die operative Marge soll nun etwas besser ausfallen als bislang in Aussicht gestellt./tv/ra/AWP/ngu/men